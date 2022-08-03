В Зеленограде пройдет спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья

В программу спортивного фестиваля входят джакколо, мини-керлинг, мини-гольф, дартс, настольный мини-теннис, новус и бочче.



В российской столице этим летом проходит великое множество мероприятий, охватывающих все районы. Местные жители могут принять участие в спортивные соревнованиях, интеллектуальных играх, посетить лекции и мастер-классы. Также в городе проводятся масштабные фестивали и детские праздники. Свои проекты гражданам предлагают московские парки. Разумеется, без внимания не остаются и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Очень важно, чтобы они смогли за теплый сезон укрепить свое здоровье, хорошенько отдохнуть, да и просто провести время с пользой. Специально для них в следующую субботу, 6 августа, будет организован спортивный фестиваль. Мероприятие пройдет в Зеленограде, на территории Реабилитационного центра для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта.

К слову, спортивный фестиваль прекрасно подойдет не только для людей, на постоянной основе занимающихся физической культурой, но и для начинающих. Помогать участникам мероприятия будут профессиональные тренеры.

Преподаватели адаптивной физической культуры проведут для всех желающих мастер-классы и небольшие соревнования. В программу спортивного фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья входят джакколо, мини-керлинг, мини-гольф, дартс, настольный мини-теннис, новус и бочче. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по телефону: 8 (499) 762-32-90.

Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта является сообществом тренеров, методистов, врачей, психологов и специалистов по реабилитационной работе. Коллектив учреждения занимается разработкой программ комплексной реабилитации для людей с инвалидностью.



Людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющим проблемы с мышцами и суставами, а также тем, кому сложно передвигаться, занятия в зеленоградском центре будут особенно полезны. Специалисты делают фокус именно на коррекции самих нарушений. В программу реабилитации входит лечебная и адаптивная физкультура, а также адаптивный спорт.