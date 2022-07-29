Спортивные объекты откроют на месте гаражей за границами особо охраняемой природной территории.



Власти российской столицы проводят непрерывную работу по сохранению и восстановлению городских парков. На их территориях высаживают зелень, устанавливают различные архитектурные формы и строят новые объекты инфраструктуры, чтобы местные жители могли получить доступные и комфортные зоны отдыха.

К примеру, в парке "Покровское-Стрешнево" построят спортивный кластер. Его откроют на месте гаражей за границами особо охраняемой природной территории. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

По его словам, с территории парка уже вывезли весь строительный и бытовой мусор. Кроме того, специалисты оградили защитными коробами зеленые насаждения, находящиеся в зоне строительных работ. Чиновник подчеркнул, что возведение скейт-парка уже началось. Для спортивной площадки уже подготовлено основание и сформированы фигуры. Специалисты уже выставили опалубку и приступают к подготовке каркаса из арматуры.

"Затем методом торкретирования (набрызга бетона под давлением) нанесем бетон на радиусные и криволинейные поверхности, которые отшлифуют вручную. В конце зальют полы и доведут их до гладкости с помощью специального оборудования", – уточнил заместитель главы ведомства.

На этом же месте в скором времени начнется строительство остальных спортивных объектов. Площадь скейт-парка составит 1422 квадратных метра. Установленные фигуры будут идеально подходить для выполнения трюков в рамках дисциплины "скейтбординг-стрит".

В центре скейт-парка будет установлена массивная секция в виде ступеней с перилами и гранями в окружении разгонных радиусных элементов. Площадка рассчитана на спортсменов с разным уровнем подготовки.

В состав спортивного кластера также войдет памп-трек площадью 1462 квадратных метра. Велотрасса пройдет между растущими в парке деревьями – все они будут сохранены при строительстве. На путях будут чередоваться волны и повороты, для прохождения которых можно использовать как велосипед, так и самокат, ролики или скейтборд.

"Здесь обустроим площадки для паркура, воркаута, стритбола и пинг-понга с тремя столами", – добавил Сергей Мельников.

В центре спортивного кластера построят амфитеатр. Кроме того, на территории парка оборудуют киоск, туалет и установят лавочки. Специалисты намерены также соорудить игровую площадку для детей с комплексами для лазанья, прыжков и балансировки.