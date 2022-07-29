В парке "Покровское-Стрешнево" построят спортивный кластер

Раскол в семье Брежневой Седокова убита горем Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

"Хочу и делаю": съехавший от Боярской обнаглевший муж показал свой нрав
"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского
Самые популярные новостройки бизнес-класса
партнеры
Пятница
29 июля
Лента новостей
16:31
"Становится слабее": Смерть приблизилась к неизлечимо больному Преснякову
15:43
"Жесткие события": горькие потери посыпались на голову Яковлевой после ухода сына
14:55
Необычное явление: бабочки непарного шелкопряда атакуют Подмосковье
14:41
Своим ходом от Белоруссии до Байкала
14:19
"Сближение наступило": оголившаяся в постели Волочкова охмурила 21-летнего юнца
14:00
Баклажаны: польза и вред сезонных овощей
13:50
"Поздно спохватилась": отсосавшая Апина с дряблой грудью сжала между ног 30-сантиметровый агрегат
13:34
"Сколько будем терпеть эту клячу?!": остервенелый Басков швырнул в Собчак гадкие фекалии
13:16
Постаревшее лицо обколотой Федоровой смачно перекосило: Очень взрослит!
12:48
"Пошлость, бездарность, непрофессионализм": огрызнувшийся как шакал Михалков огреб по полной
12:41
Даже не попрощался: россияне потеряли Диму Маликова
12:24
"Не возбуждает женское тело": влипший в гей-скандал Лазарев сдал себя с потрохами
11:55
"Занималась сексом на Красной площади": Бесстыжую Чехову поймали во время утех
11:54
Бросила и запретила общаться с ребенком: что стало с женой Игоря Крутого
11:49
Удививший засосами на шее Николаев полез целоваться к жене Крутого: Обожает его
11:38
Жуть! Во что превратился сгоревший на юге Москвы хостел
11:13
"Мамочку с облегчением!": потерявшая самых родных Меньшова застыла у мертвого лика Алентовой
10:40
Заворотнюк, Малышева, Ветлицкая: работавшие на рынке недвижимости звезды шоу-бизнеса
10:29
"Понятно, кто у вас любимый!": Мороз рассекретила близость с известным актером
10:25
Жена оставила разбитого раком немощного Юдашкина: Пусть ангелы хранят!
09:46
Семья уголовника Ефремова лишилась крыши над головой
09:28
Увешанная бриллиантами Навка похвасталась богатством: Представляете, какая это серьезная задача
09:11
"Надо же!": нагнувшийся Пресняков снял на камеру волосатый пирожок Подольской
08:51
"Стала мстить": одурманенная невеста Харламова попалась на измене с горячим красавцем
08:27
"Помогите": вылезшего из промежности ребенка Тодоренко спасают всем миром
07:28
Пожар в хостеле Москвы унес жизни 8 человек: все подробности
06:06
Самые успешные застройщики Москвы
04:18
"Меркантильный интерес": Над прахом убитого инфарктом Шатунова надругались ради денег
02:19
Самая дорогая квартира продана за 652 млн
00:06
Финогеев день: приметы и традиции в праздник 29 июля
21:52
"Часто просто ломало": Шуфутинский рассказал о похождениях с развратной Пугачевой
21:00
"Сменил ориентацию": Прыгнувший на койку к мужикам Киркоров отверг извращенца Галкина
20:18
Закрыли: Полиция нагрянула к бежавшему за бугор аферисту Моргенштерну*
18:44
Издавала истошные крики: Холодное синюшное тело перекошенной Подольской нашли в реке
18:01
"Все сломано и никогда не будет починено": Поставлена точка в разводе Брежневой и Меладзе
17:43
Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой
17:01
"Заплакать я хочу": Близкий человек объявил о смерти брошенного всеми Николаева
16:12
"Он проходил лечение": Вскрылись тяжкие грехи всасывающего по три бутылки спиртного Лепса
15:52
В России начался массовый эксперимент с лекарствами
15:32
Украинская церковь восстала против патриарха Кирилла
14:38
"Бродячий цирк": раззявивший рот наглец Галкин плюнул в нищих россиян
14:35
Суд наказал обвиняемого в зверском убийстве 17-летней девушки
14:28
"Никогда не откажусь от российского паспорта": вышвырнутый из США Сигал намылил шею переобувшимся звездам
14:26
Назван самый опасный вид гепатита
14:21
Не вышла замуж и не родила детей, а приемного сына вернула в интернат: что стало с актрисой Германовой
13:48
Кожа почернела и сморщилась: неизлечимо больной сын Орбакайте дошел до роковой черты
13:40
"На пенсию даже не смотрю": раздобревший богач Лещенко раскрыл траты после появления второй семьи
13:29
Шведская семья? Любителей извращенств Собчак и Богомолова застукали втроем с горячей штучкой
13:10
"Время для секса": лелеющий лысую головку Бурунов взял в оборот поплывшую Кошкину
13:04
Не наливайте больше: 55-летнюю Литвинову со вздыбленными сосками в Париже приняли за сбежавшую из психушки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
"Большие проблемы": изменившим вектор Светлакову и Галустяну всыпали за предательство России
"Воспитываю одна": Нинидзе рассекретила рождение ребенка после побега нерадивого Виторгана
Лизал ему: 66-летнего холостяка Шифрина засняли во время ласк с израильтянином Леоном
Измученная Навка поставила точку в разводе: Я не хочу
"Очень дорого стоим": Аллегрова отправила в нокаут больную раком Вайкуле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В парке "Покровское-Стрешнево" построят спортивный кластер

В парке "Покровское-Стрешнево" построят спортивный кластер

Спортивные объекты откроют на месте гаражей за границами особо охраняемой природной территории.
прочитано 46 раз

Власти российской столицы проводят непрерывную работу по сохранению и восстановлению городских парков. На их территориях высаживают зелень, устанавливают различные архитектурные формы и строят новые объекты инфраструктуры, чтобы местные жители могли получить доступные и комфортные зоны отдыха.

ПО ТЕМЕ

Завершилась реконструкция деревянной усадьбы XIX века на Долгоруковской улице

Собянин рассказал об открытии музея транспорта Москвы

К примеру, в парке "Покровское-Стрешнево" построят спортивный кластер. Его откроют на месте гаражей за границами особо охраняемой природной территории. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

По его словам, с территории парка уже вывезли весь строительный и бытовой мусор. Кроме того, специалисты оградили защитными коробами зеленые насаждения, находящиеся в зоне строительных работ. Чиновник подчеркнул, что возведение скейт-парка уже началось. Для спортивной площадки уже подготовлено основание и сформированы фигуры. Специалисты уже выставили опалубку и приступают к подготовке каркаса из арматуры.

"Затем методом торкретирования (набрызга бетона под давлением) нанесем бетон на радиусные и криволинейные поверхности, которые отшлифуют вручную. В конце зальют полы и доведут их до гладкости с помощью специального оборудования", – уточнил заместитель главы ведомства.

На этом же месте в скором времени начнется строительство остальных спортивных объектов. Площадь скейт-парка составит 1422 квадратных метра. Установленные фигуры будут идеально подходить для выполнения трюков в рамках дисциплины "скейтбординг-стрит".

Фото: проектное решение / mos.ru

В центре скейт-парка будет установлена массивная секция в виде ступеней с перилами и гранями в окружении разгонных радиусных элементов. Площадка рассчитана на спортсменов с разным уровнем подготовки.

В состав спортивного кластера также войдет памп-трек площадью 1462 квадратных метра. Велотрасса пройдет между растущими в парке деревьями – все они будут сохранены при строительстве. На путях будут чередоваться волны и повороты, для прохождения которых можно использовать как велосипед, так и самокат, ролики или скейтборд.

"Здесь обустроим площадки для паркура, воркаута, стритбола и пинг-понга с тремя столами", – добавил Сергей Мельников.

В центре спортивного кластера построят амфитеатр. Кроме того, на территории парка оборудуют киоск, туалет и установят лавочки. Специалисты намерены также соорудить игровую площадку для детей с комплексами для лазанья, прыжков и балансировки.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: проектное решение / mos.ru
Автор: 29 июля 2022, 16:13 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке

Очевидцы ахнули
Шоу-бизнес

"Занималась сексом на Красной площади": Бесстыжую Чехову поймали во время утех

Интригующе
Шоу-бизнес

Постаревшее лицо обколотой Федоровой смачно перекосило: Очень взрослит!

Ведущую не узнать
Шоу-бизнес

"Пошлость, бездарность, непрофессионализм": огрызнувшийся как шакал Михалков огреб по полной

Время сейчас такое

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"

Регионы

Необычное явление: бабочки непарного шелкопряда атакуют Подмосковье
Мертвое тело ребенка извлекли из выгребной ямы в Самарской области
В Шатуре тонувшей женщине потребовалась помощь спасателей
"Задымился трамвай": в Екатеринбурге парализовало движение транспорта
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+