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В павильонах "Здоровая Москва" прошли обследование 220 тысяч человек

В павильонах "Здоровая Москва" прошли обследование 220 тысяч человек

За два месяца посетители павильонов "Здоровая Москва" сдали почти 750 тысяч анализов.
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Несколько месяцев назад в столичных парках вновь начали работу павильоны "Здоровая Москва". В 46 точках жители города проверяют свое здоровье. В течение часа посетители узнают, все ли в порядке с их организмом. С момента открытия в павильонах проверили здоровье почти 220 тысяч человек (83 тысячи прошли углубленное обследование после перенесенного ковида).

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что по итогам таких обследований на различные дополнительные проверки было направлено около 180 тысяч человек, из которых 38 тысяч – в поликлиники, 1,6 тысячи – в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии. За два месяца посетители сдали порядка 750 тысяч анализов.

Кроме того, по словам Раковой, в павильонах "Здоровая Москва" было выявлено три случая онкологии. "Очень важно, что мы смогли узнать о заболевании на ранней стадии и вовремя начать лечение", – отметила заммэра.

Переболевшие ковидом более чем 60 дней назад пациенты проходят дополнительные исследования. Например, проводятся спирометрия и биохимический анализ крови по семи показателям. Также определяется уровень креатинина и концентрация Д-димера в крови (для выявления риска тромбозов).

Стоит отметить, что перечень исследований в павильонах "Здоровая Москва" шире, чем в федеральном стандарте диспансеризации. В программе – 11 исследований, направленных на выявление сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и других.

Чтобы пройти диспансеризацию в павильоне "Здоровая Москва", нужно заполнить анкету. Она находится на портале mos.ru (электронная медкарта, раздел "Моя диспансеризация в парке") и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Конечно, анкету можно заполнить и в павильонах "Здоровая Москва".

Павильоны "Здоровая Москва" работают каждый день с 8:00 до 20:00 для всех желающих, достигших совершеннолетия. Пройти обследование могут те, кто прикреплен к городской поликлинике. Нужно взять с собой московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и документ, удостоверяющий личность.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 июля 2022, 13:16 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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