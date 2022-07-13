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Мой район
Реконструкция бывшего кинотеатра "Бирюсинка" в Бирюлеве Западном завершится до конца 2022 года

Реконструкция бывшего кинотеатра "Бирюсинка" в Бирюлеве Западном завершится до конца 2022 года

Уже совсем скоро жители Бирюлева Западного получат современный досуговый центр.
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В Москве заброшенные советские кинотеатры превращаются в востребованные досуговые центры. В столице реализуют масштабную программу реконструкции – обновляют три десятка построенных в прошлом веке кинотеатров. Уже готово 11 объектов.

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Старые здания кинотеатров перестраиваются полностью, обустраивается подземный паркинг, создаются дополнительные площади для образовательных центров и, конечно же, несколько кинозалов.

Так, в Бирюлеве Западном скоро завершится реконструкция бывшего кинотеатра "Бирюсинка" (Булатниковская улица). Объект готов на 92%. Его планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года.

Трехэтажное здание, площадь которого составляла 2,9 тысячи квадратных метров, частично разобрали и расширили. Планировка, разумеется, была изменена. Местные жители получат четырехэтажный досуговый центр площадью 6,9 тысячи квадратных метров.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в новом здании начнет работу кинокомплекс с четырьмя залами суммарной вместимостью 228 мест, супермаркет, кафе и магазины. В настоящий момент там монтируют внутренние и наружные инженерные системы. Ведутся отделочные работы. Также продолжается благоустройство прилегающей территории.

Еще несколько лет назад Бирюлево Западное выглядело несколько по-другому, но благодаря программе "Мой район" эта часть Москвы преобразилась. Была построена эстакада над железнодорожными путями Павелецкого направления, приведены в порядок сквер на Булатниковской улице, стадион школы №2001 и парк "Яблоневый сад", открыты участок дороги на улице Подольских курсантов и транспортная развязка от улицы Харьковской до МКАД.

А в будущем в Бирюлеве Западном появится многофункциональный спортивный центр с бассейнами. Его построят на Булатниковской улице (вл. 2). Площадь нового здания составит 5,3 тысячи квадратных метров. Инвестор уже получил разрешение на возведение объекта. Процесс строительства будет контролировать Мосгосстройнадзор. Подробнее об этом писали "Дни.ру" ранее.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 13 июля 2022, 21:32 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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