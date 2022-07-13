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Мой район
В Бирюлеве Западном появится многофункциональный спортивный центр с бассейнами

В Бирюлеве Западном появится многофункциональный спортивный центр с бассейнами

Площадь нового спорткомплекса на Булатниковской улице составит 5,3 тысячи квадратных метров.
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Спальные районы Москвы постепенно преображаются. Среди жилой застройки появляются новые детские сады, школы, спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы. За последние 10 лет в столице возвели более 140 новых спортивных объектов. В этом году завершится строительство еще 22.

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В городе строятся как крупные объекты для профессиональных занятий, так и районные центры, в которых сможет заниматься каждый житель. Благодаря появлению новых спорткомплексов все больше москвичей начинает вести здоровый образ жизни.

Так, спортивный многофункциональный центр с бассейном и тренажерным залом возведут в районе Бирюлево Западное. Новое здание появится на Булатниковской улице (вл. 2). Инвестор уже получил разрешение на строительство объекта, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, в четырехэтажном здании будет фитнес-центр, который смогут посещать как взрослые, так и дети, и несколько спортивных залов (тренажерный, для лечебной физкультуры, для занятий фитнесом и другими видами массового спорта).

Как представлено на рендерах Москомархитектуры, фасад здания будет облицован фиброцементными панелями светлого цвета с текстурой под камень. Рядом со спорткомплексом сделают автостоянку на 24 машиноместа, пешеходные дорожки и установят освещение.

Войстратенко отметил, что строительство будет контролировать Мосгосстройнадзор. Как только комитет уведомят о начале работ, специалисты составят график проверок спорткомплекса.

Кстати, площадь участка, на котором развернется строительство, составляет 0,3 гектара. Право на аренду после городского аукциона приобрело ООО "Модо-Фитнес". Разрешение на возведение объекта действует до 11 января 2025 года.

Говоря о развитии Бирюлево Западное, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" построена эстакада над железнодорожными путями Павелецкого направления, благоустроены сквер на Булатниковской области, стадион школы № 2001, парк "Яблоневый сад", открыты участок дороги на улице Подольских Курсантов и транспортная развязка от улицы Харьковской до МКАД.

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Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 июля 2022, 19:49 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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