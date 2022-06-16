На первом участке Бирюлевской линии метро организуют три пересадки

Скончалась легенда КВН Галкин отказался отдавать замок Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Квартира за 100 млн в Москве встала Хаматовой поперек горла
"Конец": 27-летняя Арзамасова поставила точку в романе с 48-летним Авербухом
"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ
"Вот наша новая Пугачева": россиянам представили Примадонну вместо убежавшей
партнеры
Четверг
16 июня
Лента новостей
12:46
Секс по-стариковски: проказница Долина с дряблой грудью устроила шоу
12:39
"Я ничего ей не обещал!": Сын Градского отправил тетю на тот свет из-за квартиры
12:35
Не пошла по стопам отца и наотрез отказалась жить в России: какой выросла дочь Соловьева
11:59
Грозная толпа фанатиков ринулась сражаться за Донбасс: видео
11:36
"Теряет стройность": Изрезанная на старости лет Буланова жестко оконфузилась с туалетом
11:24
39-летняя Александрова с огромным животом рассказала о беременности после диагноза "бесплодие"
11:21
Интерьер как зеркало души: что дизайн квартиры может сказать о ее владельце
11:04
"Придется кому-то отслюнявить": бросивший Россию Галкин рассказал о месте на Новодевичьем кладбище
10:45
"Ненавидит": убогую эпизодницу Ахеджакову раздавили одной левой
10:32
"Мест уже нет": Планы россиян улететь в Турцию с треском провалились
10:32
Ух! Сношавшийся с Королевой Тарзан слил эротическое фото
09:57
"Переименование Киева в Нуланд": Володин заявил о превращении Украины в колонию США
09:45
Постарела и сморщилась: вылупившую глаза Муравьеву нагло застукали с камерой
09:41
"Беспорядочные отношения": Обрюхаченная тремя мужиками Седокова предалась разврату с 16 лет
09:04
"Почти ослепла": как жила принцесса Диана в преддверии чудовищной смерти
08:42
Ему уже не нужно: Боярский отдает под снос дом умирающего Краско
08:41
"Еще и беременная!": 51-летняя Кудрявцева снова станет мамой
07:44
Простой способ вынести аномальную жару – рекомендация кардиолога
06:08
"Прагу" на Арбате отреставрируют
04:23
Поменял фамилию, поселился у цыган и бросил жену ради вдовы друга: что стало с известным Михайловым
02:33
Названы главные требования к арендаторам
00:11
Лукьян Ветряк: приметы и традиции в народный праздник 16 июня
21:15
Засунувшего язык между булок Киркорова публично приперли к стенке
20:35
"Меня нет больше": Закатившая глаза побитая Бузова промычала последнее слово
19:58
Вставила и радуется: Развратная жена Цекало затолкала толстый конец по самые гланды
19:20
"В интересное время живем": Жирующий Киркоров разводит на огромные деньги нищий народ
18:34
Новый поворот в судьбе шоу "Вечерний Ургант": детище беглого телеведущего прибрали к рукам
17:59
"Компроматы по гейской тематике": прыгнувшего в объятия мужиков Галкина прищучили
17:14
"Уволили": Болезненно вздувшегося Малахова послали к чертовой бабушке с телевидения
16:32
Держит на привязи: Любимая женщина озабоченного Цискаридзе вывалила правду-матку
15:45
Шок! Расплющенное лицо мертвой Фриске сунули в камеру
15:15
Названы победители первого полуфинала всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства"
14:51
"Грязная, базарная баба!": известный актер размазал Васильеву за мерзкую подлянку
14:33
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
14:23
"Кидалась рулонами туалетной бумаги": маэстро выпивки Пугачева устроила на съемках дебош
13:49
Депутат Крупник предложил оборудовать автомобили каршеринга алкозамками
13:36
"Разрушена психика": Зверски избитая Штурм сглотнула смачную харкотину
13:30
"Получаю дичайшее удовольствие": новая любовь довела разведенную Гагарину до экстаза
13:19
Голодный хищник вышел к испуганным людям за едой (видео)
12:55
Турция готова арендовать земли за рубежом для сельхозпроизводства
12:43
"Поехала крыша": Напуганный обрезанием Цискаридзе обходит сцену за километр
12:03
"У меня упало!": Интим с пенсионеркой Пугачевой едва не завалил куцый ландыш бедняги Галкина
11:53
"Исчезает": сдавшая за бугром 73-летняя Пугачева чахнет на смертном одре
11:50
Пенсионер рухнул замертво после заплыва по реке в жару
11:06
Пережившая выкидыш Бритни Спирс делит с мужем особняк за 11 миллионов долларов
11:02
"Утята провалились": чудесное спасение пернатых малышей сняли на видео
10:53
"Пусть брак продлится всю жизнь": обнародованы свадебные фото Шаляпина и Сан
10:46
Как медом намазано: кто из российских звезд обзавелся роскошной недвижимостью в Дубае
10:33
"Она сама этого хочет": извивающаяся Глюкоза с голой грудью возбудила народ
10:22
"Родилась": Тодоренко с вывернутым пупком показала румяную малютку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Теряет стройность": Изрезанная на старости лет Буланова жестко оконфузилась с туалетом
39-летняя Александрова с огромным животом рассказала о беременности после диагноза "бесплодие"
Грозная толпа фанатиков ринулась сражаться за Донбасс: видео
"Я ничего ей не обещал!": Сын Градского отправил тетю на тот свет из-за квартиры
Секс по-стариковски: проказница Долина с дряблой грудью устроила шоу
Застройщики нацелились на Дальний Восток
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
На первом участке Бирюлевской линии метро организуют три пересадки

На первом участке Бирюлевской линии метро организуют три пересадки

На первом участке Бирюлевской ветки метро будут пересадки на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.
прочитано 60 раз

Участок протянется на пять километров. На нем будут станции "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". Линию интегрируют в транспортный каркас столицы путем организации пересадок, отметил Бочкарев.

ПО ТЕМЕ

Новые линии метро и МЦД: Собянин рассказал о перспективах московского транспорта

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В настоящий момент ведется проектирование первого участка Бирюлевской линии. После утверждения проекта планировки территории будет идти согласование объемно-планировочных решений с Московским метрополитеном. Это необходимо для связки новой линии с действующими участками подземки.

Глава стройкомплекса уточнил, что со станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии будет переход на одноименную станцию перспективной Троицкой ветки. С "Острова мечты" можно будет перейти на действующую станцию "Технопарк" Замоскворецкой линии, а на "Кленовом бульваре" – на большое метрокольцо.

Кроме того, прорабатывается возможность строительства ветки, соединяющей Бирюлевскую и Замоскворецкую линии. Она обеспечит оборот подвижного состава, интегрирует его в систему московских подземных магистралей.

Бирюлевская линия протянется на 21 километр, на ней будет 10 станций. Ветку планируется строить в три этапа. Первый участок уже утвержден, два других еще разрабатываются.

Новая линия существенно улучшит ситуацию на юге и юго-востоке столицы. Метро в шаговой доступности получат сотни тысяч москвичей – жители районов Бирюлево Восточное и Западное, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагатинский затон, Печатники, Царицыно.

За последние 10 лет в Москве построено 195 километров линий метро, открыто 100 станций, 11 электродепо. Сеть столичной подземки выросла в 1,5 раза. Запущено Московское центральное кольцо, первые два диаметра (МЦД).

К началу 2023 года завершится реализация крупнейшего проекта в области метростроения – Большой кольцевой линии. Пассажирам больше не придется ехать в центр, чтобы сделать пересадку на другую ветку. Время в пути значительно сократится. От большого метрокольца планируется построить новые радиальные ветки.

Также продолжается строительство долгожданной линии метро в Троицк (Новая Москва). Первую очередь до Коммунарки введут в эксплуатацию в 2024 году, а в 2027-м она дойдет до Троицка. Это будет самый большой радиус столичной подземки.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / mos.ru
Автор: 16 июня 2022, 12:08 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Уволили": Болезненно вздувшегося Малахова послали к чертовой бабушке с телевидения

Появились подробности
Шоу-бизнес

"Беспорядочные отношения": Обрюхаченная тремя мужиками Седокова предалась разврату с 16 лет

Звезде пришлось многое пережить
Шоу-бизнес

"Ненавидит": убогую эпизодницу Ахеджакову раздавили одной левой

Актрисе досталось
Недвижимость

Ему уже не нужно: Боярский отдает под снос дом умирающего Краско

Актер решился на странный шаг

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

Бесплатный проезд, приятные бонусы и денежная награда: Жителям Подмосковья доступна господдержка
В Тюмени при падении с 4-го этажа погиб рабочий
В Подмосковье расширили зону использования каршеринга
Подросток из Екатеринбурга лишился зубов из-за взорвавшегося вейпа
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+