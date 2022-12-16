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Почти пять тысяч машино-мест появилось в Новой Москве с начала года

Почти пять тысяч машино-мест появилось в Новой Москве с начала года

За счет строительства новых парковочных мест формируется качественная и комфортная городская среда.
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Количество транспортных средств в российской столице постоянно увеличивается. В то же время власти многомиллионного мегаполиса прикладывают огромные усилия для строительства новой дорожной инфраструктуры, которая позволит разгрузить действующие маршруты и повысить скорость городского транспорта. Разумеется, на первом месте остаются комфорт и безопасность москвичей. С расширением территорий, возведением новых жилых объектов в городе растет и числе парковочных мест.

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Так, за текущий год в Новой Москве оборудовали почти пять тысяч машино-мест. К примеру в деревне Язово расположилась одна из крупнейших парковочных зон, она заняла территорию площадью более 35,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

По его словам, с начала 2022 года территории Троицкого и Новомосковского административных округов оборудовали 4840 машино-мест. Чиновник подчеркнул, что вопрос обеспечения строящихся жилых кварталов парковочными зонами остается актуальным не только в присоединенных районах, но и в целом по городу.

"Поэтому в новых проектах закладывается необходимость строительства паркингов, подземных парковок или гаражей. Они возводятся за счет инвесторов", – подчеркнул Владимир Жидкин.

Глава профильного ведомства также отметил, что за счет строительства новых парковочных мест формируется качественная и комфортная городская среда. Он также сообщил, что каждый год в ТиНАО создается от пяти до шести тысяч новых машино-мест. К слову, данный объем строительства сохранится как в текущем, так и в наступающем году.

Так, многоэтажный паркинг в составе жилого комплекса в деревне Язово стал одним из самых масштабных. На территории площадью 35,5 тысячи квадратных метров могут разместиться 1210 машин. Еще 1075 автомобиля способен принять гаражный комплекс площадью свыше 34 тысяч квадратных метров, открытый в поселении Московский.

В скором времени в ТиНАО введут в эксплуатацию новостройку, расположенную по адресу: поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом №14. Мосгосстройнадзор уже выдал соответствующие документы. Здание с переменной этажностью, рассчитанное на 811 квартир, сможет принять на подземной стоянке 310 машин.

Наземная парковка в жилом комплексе "Саларьево парк" около деревни Николо-Хованское имет шесть уровней общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Там смогут расположиться 406 автомобилей, в том числе, 16 транспортных средств с увеличенными габаритами.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: pixabay.com
Автор: 16 декабря 2022, 14:02 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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