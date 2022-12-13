Более трех тысяч жителей САО стали обладателями новых квартир по реновации

В 2022 году темпы реализации программы реновации в Москве ускорились. За неполные 11 месяцев просторные квартиры в новостройках получили более трех тысяч жителей Северного административного округа (САО).

Переселение их ветхого жилья на севере столицы началось в 2018 году. Спустя четыре года более 10 тысяч человек из 54 старых домов получили новые квартиры, из них 3,6 тысячи – с начала текущего года, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше всего ветхих домов расселили в Бескудниковском райне – 18. В Западном Дегунине новоселье справили бывшие жильцы 11 старых зданий, в Дмитровском – девяти, в районах Войковский, Головинский, Коптево и Тимирязевский продолжается переезд из 14 домов.

В некоторых районах севера Москвы реновация уже завершена. Так, в Молжаниновском полностью расселили и демонтировали два здания. Жильцы получили квартиры в новых домах.

Продолжается строительство домов для переселенцев. В САО под заселение передано уже 25 новостроек. Многие из них расположены в Бескудниковском и Головинском районах, рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что в ближайшее время для заселения будет готов дом по адресу Дмитровское шоссе, 127, корпус 1. Туда переедут более 260 жителей района Дмитровский, передает слова чиновника портал mos.ru.

Город активно избавляется от устаревшего морально и физически жилья. Многие здания в районах реновации были построены более 50 лет назад.

Со старта программы расселили уже более 300 таких зданий, 130 из них снесли. Больше всего ветхих домов демонтировали на западе столицы. Примечательно, что на текущий год пришлось почти 40% сносов – разобрано 50 объектов, сообщал ранее Левкин.

На освобожденных от ветхих зданий территориях появится новое жилье. Сейчас ведется строительство на 42 таких площадках. По этому показателю лидером стал Можайский район на западе города.

Программу реновации утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года . В нее вошло 5175 домов. По большей части это так называемые хрущевки.

Первый этап переселения по программе завершится к 2024 году. Сейчас он выполнен на 40%. Второй пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.

Москвичи получают равнозначное жилье площадью примерно на 30% больше старого. Квартиры сдаются с отделкой комфорт-класса: там установлены современные стеклопакеты, радиаторы отопления, электрическая плита. Переселенцам не нужно делать ремонт – достаточно перевезти вещи.