Собянин утвердил проект нового квартала по реновации в Зюзине

Район расположится на улице Одесская (владения 4-6). Сейчас там находятся автосервисы, а уже через несколько лет на их месте появятся дома для переселенцев по программе реновации. Планируется, что в новостройки переедут около трех тысяч человек.
На площади 6,76 гектара построят 144 тысячи квадратных метров недвижимости, из них жилой – более 139 тысяч. Также там появится детский сад на 200 мест, сообщается на портале mos.ru.
Будущий квартал обеспечат необходимой инженерно-коммунальной инфраструктурой. Там проложат сети коммуникаций, возведут трансформаторные подстанции и распределительный пункт.
В Юго-Западном административном округе построили уже 30 многоквартирных домов для переселенцев. 30-я новостройка находится в Зюзине. В нее переезжают жители 10 старых домов.
Всего на юго-западе столицы новое жилье получают 117 тысяч человек. Планируется расселить 520 ветхих домов. Для возведения новостроек в ЮЗАО подобрано 52 стартовых площадки.
При разработке проектов планировки кварталов реновации учитываются мнения местных жителей. Они могут направить свои замечания и предложения. Город рассмотрит каждую инициативу.
Например, в районе Бабушкинский после обращения местных жителей отказались от строительства гостиницы. Вместо нее возведут дополнительные социальные объекты.
В Северном Тушине по просьбе инициативных жителей перенесли место размещения пешеходного перехода. Также в районе отказались от строительства дороги, которая прошла бы рядом с жилыми домами.
Программу реновации в августе 2017 года утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее входит 5175 домов, большая часть из которых построена более 50 лет назад. Первый этап переселения закончится к 2024 году, второй пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.
Москвичи получают равнозначное жилье площадью примерно на 30% больше старого. Квартиры сдаются с отделкой комфорт-класса: там установлены современные стеклопакеты, радиаторы отопления, электрическая плита. Переселенцам не нужно делать ремонт – достаточно перевезти вещи.