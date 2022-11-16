В Москве по программе реновации снесли 130 домов

Новая квартира Бузовой Катя Лель об отъезде из России Игры Сонник

Топ новостей недели

"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
партнеры
Среда
16 ноября
Лента новостей
12:19
Невиновен? Осужденного на 14 лет за педофилию режиссеру "Ералаша" выпустят на свободу
12:19
"Я отговаривал ее от этого шага": самовольная дочь пошла против воли Сергея Мигицко
11:54
Утонувшую Волочкову похоронили после пышного прощания: Доказала
11:28
Треть покупателей согласны на апартаменты
11:04
"Нас разводят": Изнуренный руганью с Подольской Пресняков решился на отчаянный шаг
10:26
"Бухал до последнего": друг о смерти работавшего на Украине сына юмориста Инина
10:26
"Согрешила": Разинувшая рот Михалкова развлеклась с горячим жеребцом
10:02
Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер
09:53
"Мы страшно ругались": Влипшая в уголовщину Собчак заявила о разводе с мужем
09:50
Квартира с видом на Кремль: как поселиться в центре Москвы
09:34
Тяжелая форма аутизма: сделавшая ДНК-тест многодетная Водянова вышвырнула ребенка из семьи
09:33
Арина Шарапова объяснила отсутствие "Пусть говорят" и других скандальных ток-шок на телеэкране
09:00
"Рога наставляла": Скачущую по мужикам Пугачеву поймали на подлой измене молодому мужу
08:59
"Другая реальность": россиян предупредили о росте цен на недвижимость
08:45
"Атака, чтобы убить меня": Запашный с разодранным лицом после схватки с тигром вышел к народу
06:19
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
04:33
Осатаневшая одиночка Седокова шокировала кровавыми зубами после новости о разводе
02:16
Ипотека в 1,5 раза дороже аренды квартиры
00:05
Анна Холодная: народные приметы в праздник 16 ноября
23:15
Мама в Израиле обрадуется: 51-летняя Орбакайте светится от счастья после теста на беременность
22:25
Привезут домой в гробу: сын 84-летнего Аркадия Инина умер в Турции в день рождения матери
21:55
"Омертвение тканей": 76-летнего Хазанова пришибло смертью
20:59
Тест: отгадай советский фильм по актрисе
20:32
"Не успела остыть": окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши
19:43
"Великий человек": партнер Шатунова по сцене растоптал его прах и плюнул
19:04
"Другая семья и другая мама!": вышедший из психушки уголовник отнял ребенка у бывшей жены
18:41
"На халяву покушать и интим": компромат на гулящую Волочкову слили в Сеть
17:40
Мамино счастье: Кристина Орбакайте с крошечным сыном ошарашила россиян
16:42
"Очень больно": замученная инвалидка Тарасова отвела душу на съемках "Ледникового периода"
15:47
"Столько времени скрывала": 68-летняя Успенская стала мамой чудесной малышки
15:15
Уже поет на иврите: уроки языка жене иноагента Пугачевой в Израиле оплатило государство
14:49
"Лужу в коридоре сотворил": Резко поплохевшего Харламова с отечным телом отправили в больницу
14:24
Казанский стрелок полностью признал свою вину в убийстве девяти человек
14:15
"Смерти не очень естественные": Кто на самом деле виноват в гибели звезд "Ласкового мая"
13:57
Пластика, наркотики и шизофрения: что стало с актрисами из сериала "Клон" спустя 22 года
13:49
Скончалась звезда фильма Михалкова "Раба любви"
13:43
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
13:18
В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик влетел в стену
12:53
В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
12:41
"Не стоит": стареющая Кудрявцева проболталась о проблемах мужа в постели
12:35
Несчастливый брак с дочерью Табакова и поздний ребенок: как живет звезда "Склифосовского" Ильин
12:28
Расти своего травмированного с детства ребенка сама: Гуф отказался помогать Айзе после развода
12:26
В Подольске сгорел бывший завод "Зингер"
12:08
"Выходила замуж беременной": молодуха похотливого Прилучного выкатила пузо
11:14
"Инсульт": врач рассказал о необратимых процессах у сраженного болезнью Вдовиченкова
11:11
"Плачет": Найденную на капоте искореженную Валерию разрезали на части
10:27
Рак, мучения и смерть: Раздутого донельзя Баскова упекли в клинику
10:23
Прощайте, сауны со сладкими мальчиками: закон о запрете гей-пропаганды пустит по миру красавца Колдуна
10:08
Все закончено: получившего удар под дых 77-летнего Михалкова похоронили на чужбине
10:05
Столичные ЖК с квартирами до 10 млн рублей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Больше не с нами: Валерий Леонтьев покинул этот мир
Согрешившую с пятью мужиками Волочкову силком выставили из бани: Для беременных не рекомендуем
"Не успела остыть": окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши
Мамино счастье: Кристина Орбакайте с крошечным сыном ошарашила россиян
"Реанимировать бесполезно": усохшего на закате дней Маслякова закопали
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В Москве по программе реновации снесли 130 домов

В Москве по программе реновации снесли 130 домов

В Москве по программе реновации завершено расселение 306 домов, в которых проживало более 50 тысяч москвичей.
прочитано 43 раза

В августе 2017 года в российской столице стартовала масштабная программа реновации, утвержденная мэром Москвы Сергеем Собяниным. Реализация проекта продолжается до сих пор. Его участники вправе получить новые равнозначные или равноценные квартиры в обмен на свои старые в домах, которые необходимо снести.

ПО ТЕМЕ

В Москве капитально отремонтируют здание 1917 года

Более двух тысяч жителей ТиНАО получили новые квартиры по программе реновации

Равноценные квартиры не уступают предыдущим по рыночной стоимости. Равнозначные превосходят старые по метражу. Их выдают в том же районе, где проживал человек. Жилье отличается улучшенной панировкой и отделкой "под ключ".

Всего в Москве планируется расселить около миллиона человек из 5175 домов, а для строительства новых домов подобрана 561 стартовая площадка. При этом 130 домов с начала программы реновации уже снесли. Как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в них проживало более 20 тысяч человек.

Разумеется, жителей демонтированных домов заранее расселили. Кстати, по словам главы профильного ведомства, больше всего зданий снесли на западе Москвы. При этом 38% работ пришлось на текущий год – в 2022 разобрали сразу 50 объектов. Чиновник добавил, что в городе завершено расселение 306 домов, в которых проживало более 50 тысяч москвичей.

"После освобождения территории используются для строительства новых домов для последующих этапов переселения по программе реновации. Сейчас в столице ведется строительство на 42 таких площадках. Лидером по этому показателю стал Можайский район на западе Москвы, где подготовлено уже пять таких территорий", – подчеркнул Сергей Левкин.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщили, что по программе реновации для москвичей выделят квартиры в новостройке на Нижегородской улице. 450 новоселов расположатся в 234 квартирах. Для их удобства на подземном этаже здания будет действовать гараж.

Здание располагается по адресу: Нижегородская улица, дом №76, корпус №1. . Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, сейчас специалисты занимаются там приемкой квартир. Кстати, вокруг нового дома проведут благоустройство, построят зоны для спорта и отдыха.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: pixabay.com
Автор: 16 ноября 2022, 11:56 Источник: stroi.mos.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Арина Шарапова объяснила отсутствие "Пусть говорят" и других скандальных ток-шок на телеэкране

Когда ждать возвращения в эфир
Шоу-бизнес

"Бухал до последнего": друг о смерти работавшего на Украине сына юмориста Инина

Большое горе
Шоу-бизнес

"Мы страшно ругались": Влипшая в уголовщину Собчак заявила о разводе с мужем

Конец любви
Шоу-бизнес

Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер

Что случилось с певцом

Гороскоп

Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко

Регионы

Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+