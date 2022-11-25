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В Новой Москве появится школа с IT-полигоном

В Новой Москве появится школа с IT-полигоном

Школа на 1200 учеников будет занимать более 18 тысяч квадратных метров площади.
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Столичные власти активно занимаются развитием территорий Новой Москвы. Для местных жителей строится необходимая социальная инфраструктура. Так, в поселении Рязановское Новомосковского административного округа недалеко от деревни Алхимово построят школу с IT-полигоном. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что образовательное учреждение будет рассчитано на 1200 учеников.

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"Школа запроектирована в форме объединенных четырех функциональных блоков разной этажности. Архитектурная выразительность фасада будет достигнута за счет яркого окрашивания его участков разным цветом", – отметил чиновник.

Здание будет занимать более 18 тысяч квадратных метров площади. На его первом этаже расположатся учебные классы, а также необходимая инфраструктура. Там специалисты оборудуют медицинские кабинеты, столовую, игровую зону с возможностью установки спальных мест, универсальный зал для занятий хореографией, спортивно-оздоровительные помещения, спортзал и другое.

Со второго по четвертый этаж будут располагаться учебные кабинеты, а также IT-полигон, кабинет индивидуальных занятий, актовый зал, библиотека, лабораторно-исследовательские комплексы и шахматный кружок. Территория около школы тоже будет разделена на специальные зоны. Так, рядом с образовательным учреждением специалисты организуют зоны для отдыха, спортивных занятий, обучения и проведения опытов, а также для хозяйственных работ.

На спортивной части школьной территории ученики смогут поиграть в футбол, волейбол и баскетбол. Также для них откроются полоса препятствий, сектор для прыжков в длину и для тройного прыжка, всесезонная круговая дорожка для бега и ходьбы длиной 250 метров с сектором забега на 100 метров и другие спортплощадки.

Посетители учебно-опытной зоны смогут заниматься творчеством. Для начальной школы обустроят экологическую тропу. Там же появятся участки с плодово-ягодными и цветочно-декоративными растениями.

Кстати, школа войдет в состав жилого комплекса "Алхимово", который строится рядом с Дубровицким лесопарком. Для ЖК также возведут два детских сада. Первый рассчитан на на 275 мест – его готовят ко вводу в эксплуатацию. Второй только проектируется. Сергей Левкин заключил, что новые образовательные учреждения обеспечат местных жителей необходимой социальной инфраструктурой.

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Фото: pixabay.com
Автор: 25 ноября 2022, 13:47 Источник: stroi.mos.ru ✓ Надежный источник

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