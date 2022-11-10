До конца года в Москву поступят еще 33 электробуса

Прилучный превратился в женщину О дуете Пугачевой и Галкина* на иврите Игры Сонник

Топ новостей недели

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Таинственное исчезновение и суд с племянником из-за квартиры: куда делась обманутая звезда фильма "Москва слезам не верит"
партнеры
Четверг
10 ноября
Лента новостей
16:17
"Захлебывалась кровью": муж искромсал жену ножом на глазах у пятилетней дочери
15:35
"Веко не стало на место": распоротая ножом Довлатова призналась в упущенном времени
14:50
Жизнь потеряла смысл: Болезненно усохший из-за жутких мучений Крид ушел в другой мир
14:45
Житель Петербурга погиб при столкновении двух машин
14:41
Вооруженные грабители похитили 4 миллиона долларов из аэропорта Домодедово
14:34
В Екатеринбурге произошла массовая авария с 5 машинами
14:28
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
14:11
Метеоролог предупредила москвичей о скором похолодании
14:06
"Просто пушка": Мать-одиночка Муцениеце показала повзрослевшую дочь от Прилучного
13:59
Тяжелый развод, связь с олигархом Керимовым, тайная свадьба с молодым: личная жизнь Тины Канделаки
13:38
В Волгограде поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожных путях
13:36
"Ушел к Камиле": Маленькая тихушница Валиева прибрала к рукам чужого мужчину
13:18
Наташа отвратила от женщин: любовника Фриске Попова засняли во время утех со смазливым красавцем
13:10
В Самаре мужчина избил знакомого крышкой от стиральной машины
12:43
Неродившийся ребенок и онлайн-друзья: самые необычные наследники недвижимости
12:28
Потеря работы из-за пьянства и отсутствие семьи: что случилось с холостяком Сухоруковым
12:27
В Тольятти мужчина ранил кухонным топором сына сожительницы
12:20
В Свердловской области пьяный мужчина угнал такси с целью впечатлить подруг
12:10
Топовые новостройки внутри МКАД
12:07
Горе: актер Стоянов умер после передозировки наркотиками
12:07
"Сложно": Проблемы дочери одиночки Барановской всплыли наружу
12:06
Аналитики назвали округа Москвы с подешевевшим жильем
11:52
"Нет времени и сил": как подрабатывающий швеей уголовник Ефремов отметил день рождения
11:26
Как сэкономить на покупке недвижимости: мнение эксперта
11:06
У нее мать богатая: красавец-блогер откровенно о романе с дочкой Славы
10:58
"Я люблю тебя безумно": Ищущую мужа Ивлееву поймали за поцелуями с бывшим Элджеем
10:39
Ушла от люкса к массмаркету: полуобнаженная невеста Тимати нашла подработку
10:07
Тест: как хорошо вы знаете крылатые фразы Фаины Раневской?
09:55
Обзор акций и скидок в новостройках
09:50
"Моют мне кости": первая и третья жены плетут интриги за спиной экс-"на-найца" Соколова
09:50
Разборки за кулисами: названа сенсационная причина избиения Киркоровым мужчины
09:25
"Должен быть на своем месте": Надоевшего всем старика Харламова выкинули на помойку
08:54
"Беременна": брошенка Бородина призналась в своем просчете
06:35
Сколько денег Слава Марлоу отдал за соседство с Владимиром Познером
04:57
Удивительное существо челябинского зоопарка попало на видео
02:08
Отказавшийся жениться на забеременевшей молодухе Андреасян раскрыл пол ребенка: Мальчик или девочка?
00:16
Параскева пятница: что нельзя делать 10 ноября?
00:00
Кончай сам в кулачок: после ареста гаденыша-сожителя у Милохина остались только следы спермы на койке
21:42
Тест: угадайте советский фильм по кадру
21:29
Житель Волгограда убил друга за 10 тысяч рублей
21:23
Докатилась: опустившаяся на дно Лолита стирает одежду в тюменском туалете
21:10
Подмосковные врачи спасли человека с редким видом инфекции
19:55
"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
19:20
"Мы не Америка!": оплеванной еврейке Пугачевой дали звонкую пощечину за наглую ложь
18:33
Тест: как хорошо вы помните СССР?
17:57
"Из осколков": покалеченная Меладзе брошенка Брежнева заявила о разбитом сердце
17:13
Короля Великобритании Карла III и Камиллу закидали яйцами (видео)
16:51
"Вот это бомба!": Объявлено о дуэте Пугачевой с Галкиным* на иврите
16:41
Блогера Некоглая задержали после унизительной пародии на российского солдата
16:09
"Сливаюсь": посеревшая Ковальчук убежала из дома после новости о разводе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
"Больно, когда умирает любовь": Рыдающая Меньшова объявила о разводе
"Огромное": Готовящаяся к рождению ребенка на старости лет Королева показала пузико
"Мы не Америка!": оплеванной еврейке Пугачевой дали звонкую пощечину за наглую ложь
"Нет смысла делать операцию": на изуродованной жене Аршавина поставили крест
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
До конца года в Москву поступят еще 33 электробуса

До конца года в Москву поступят еще 33 электробуса

На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) началась приемка 33 новых электробусов. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
прочитано 16 раз

Первые электробусы вышли на улицы Москвы четыре года назад. За это время пассажиры привыкли к новому уровню комфорта.

ПО ТЕМЕ

Московские автобусы оборудовали линейными маршрутными схемами

В 2022 году Москва получит еще 100 электробусов

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Сегодня на 79 маршрутах столицы работает свыше тысячи электробусов. Все они – отечественного производства. Благодаря поддержке правительства Москвы производители продолжают поставлять новый подвижной состав.

Город заключил соглашение на поставку еще 33 электробусов. Планируется получить их до конца года, сообщил руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.

"В планах на 2023 год – поставка более 500 штук", – передает слова глава Дептранса Агентство городских новостей "Москва".

Одно из основных преимуществ электробуса в том, что это полностью экологичный вид транспорта с нулевыми выбросами в атмосферу. Использование такой техники улучшает экологическую обстановку в столице.

В машинах установлены емкие батареи, благодаря которым запаса хода хватит на 80-90 километров. Кроме того, электробусы оснащены большим передним указателем маршрута, дополнительным валидатором, электроотопителем и современным напольным покрытием, отметили в Департаменте транспорта.

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"

Продолжает развиваться и инфраструктура для электробусов. В июле 2022 года мэр столицы Сергей Собянин поручил установить 115 новых ультрабыстрых зарядных станций. Это позволит увеличить количество обслуживаемых маршрутов.

Полная зарядка занимает не более 10 минут. Станции могут работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.

Также в начале июля в столице началась эксплуатация крупнейшего в Европе электробусного парка. Он расположен рядом с деревней Красная Пахра в Троицком административном округе. На объекте можно обслуживать 50% подвижного состава, который перевозит пассажиров в Новой Москве.

Парк рассчитан на 300 машиномест. Он оснащен 34 зарядными станциями на более чем 200 зарядных постов. С момента открытия электробусы "Красной Пахры" перевезли более 360 тысяч пассажиров.

Напомним, что в Москве продолжается подготовка общественного транспорта к зиме. Специалисты проверяют состояние системы отопления, элементов остекления, уплотнителей дверей и других конструкций.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Автор: 10 ноября 2022, 16:58 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Моют мне кости": первая и третья жены плетут интриги за спиной экс-"на-найца" Соколова

Какой пассаж!
Шоу-бизнес

"Ушел к Камиле": Маленькая тихушница Валиева прибрала к рукам чужого мужчину

Появилось фото
Шоу-бизнес

"Должен быть на своем месте": Надоевшего всем старика Харламова выкинули на помойку

Появились подробности
Шоу-бизнес

Наташа отвратила от женщин: любовника Фриске Попова засняли во время утех со смазливым красавцем

Вот это поворот!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

В Самаре мужчина избил знакомого крышкой от стиральной машины
В Тольятти мужчина ранил кухонным топором сына сожительницы
Житель Волгограда убил друга за 10 тысяч рублей
Подмосковные врачи спасли человека с редким видом инфекции
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+