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В 2022 году Москва получит еще 100 электробусов

В 2022 году Москва получит еще 100 электробусов

В 2023 году ГУП "Мосгортранс" намерен выйти на стандартные объемы и получить порядка 600 электробусов.
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Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для развития транспортной системы города. В рамках приоритетного направления строятся долговечный дорожный каркас, а также железнодорожные наземные и подземные пути, отвечающие всем современным стандартам качества, комфорта и безопасности. Линии метро, скоростной диаметр, хорды, крупные магистрали и небольшие улицы сетью оплетают районы и округа Москвы, повышая транспортный поток на действующих путях и обеспечивая местных жителей доступной инфраструктурой.

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Параллельно в столичном регионе активно развивается и общественный транспорт. Все чаще современные виды машин приходят на смену устаревшим. В городе увеличивается количество экологичного транспорта. Москвичи все больше отдают предпочтение электробусам. К слову, до конца хода их число в городе возрастет еще на сто единиц.

А уже в следующем году ГУП "Мосгортранс" намерен выйти на стандартные объемы и получить порядка 600 электробусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы столичного ведомства Николая Асаула. Чиновник рассказал журналистам, что процесс поступления в город новых экологичный машин зависит от поставщиков.

"Если нас производители не подведут, то 100 электробус в этом году поступят. Дальше бы хотелось, там в следующем году выйти на наши стандартные объемы – около 600 электробусов получить", – подчеркнул Николай Асаул.

Он также обратил внимание, что в России работают всего два ведущих производителя электробусов – это "Камаз" и "Группа Газ". Однако, по словам чиновника, компания "Камаз" уже поставила в столицу 22 электробуса нового поколения.

Важно отметить, что власти Москвы закупают электробусы по контрактам жизненного цикла. Это значит, что производитель берет на себя обязательства по обслуживанию транспорта на протяжении всего времени использования. При этом с прошлого года город перестала закупать дизельные автобусы.

Первый экологичный транспорт вышел на улицы города всего три года назад, в 2018 году. С тех пор в Москве по 78 маршрутам курсируют более одной тысячи электробусов. Размер столичного парка сегодня превышает размеры парков в любом европейском городе. За время эксплуатации.

За прошлый год электробусы в Москве перевезли более ста миллионов пассажиров, а объем парниковых газов в городе снизился 30 тысяч тонн за счет использования экологичного вида общественного транспорта.

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Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2022, 18:28 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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