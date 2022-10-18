Московские автобусы оборудовали линейными маршрутными схемами

Специалисты оборудовали линейными маршрутными схемами около 2,8 тысячи московских автобусов. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Система городской навигации в Москве за последние годы полностью обновилась. Жителям столицы и туристам помогают сориентироваться в маршрутах, подобрать удобный вариант поездки и запланировать пересадку.

Автобусы – одна из важнейших составляющих столичного транспорта. Многие из них оборудованы медиапанелями. Там, где их нет, специалисты Дептранса разместили печатные линейные схемы.

По словам руководителя департамента Максима Ликсутова, на печатных схемах обозначены остановки на маршруте и варианты пересадок на другие виды транспорта: станции метрополитена, Московское центральное кольцо и МЦД.

С помощью таких схем пассажиры могут ознакомиться с маршрутом автобуса, выбрать для себя наиболее удобный способ добраться до вокзалов и аэропортом, передает телеграм-канал Департамента транспорта.

Напомним, что в Москве действуют не только дневные, но и ночные маршруты. Сейчас их 16, причем три – круглосуточные. На двух маршрутах запустили электробусы.

Первые ночные маршруты появились в столице девять лет назад по поручению мэра Сергея Собянина. На сегодняшний день они охватывают 70 районов. Каждую ночь ими пользуются тысячи пассажиров.

За девять лет автобусы и электробусы ночных маршрутов перевезли около 10 миллионов пассажиров. Из них почти 900 тысяч – в 2022-м.

Также в Москве действует сервис "По пути". Автобусы перевозят пассажиров между населенными пунктами Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

Сервис "По пути" работает уже год. За это время перевезено более 520 тысяч пассажиров.

Такие автобусные маршруты доступны в поселениях Сосенское, Воскресенское, Филимонковское, Десеновское и Рязановское. Они доезжают до станции метро "Прокшино" и станций МЦД-2 Силикатная и Щербинка.

До конца 2022 года в Москве установят около 800 новых остановок. Столица переходит от устаревших к современным павильонам.

Сейчас московские автобусы готовят к зиме. Специалисты проверяют состояние охлаждающей жидкости, приводят в порядок пневмосистемы, системы отопления и топлива, элементы остекления и уплотнителей дверей.