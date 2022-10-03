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На станции Тимирязевская МЦД-1 выполнено более половины ремонтных работ – Собянин

На станции Тимирязевская МЦД-1 выполнено более половины ремонтных работ – Собянин

Пригородный вокзал Тимирязевская включит в себя две платформы с навесами.
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В Москве продолжается обновление инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД), в том числе тех, которые уже запущены. Например, работы проходят на станциях МЦД-1, например, на Тимирязевской. Там реконструкция завершена более чем на половину. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

По словам градоначальника, на новом пригородном вокзале будет две платформы с навесами. "Обновим подземный пешеходный переход, чтобы пассажиры переходили на Серпуховско-Тимирязевскую линию, не выходя на улицу", – сообщил Собянин, сделав публикацию в своем телеграм-канале.

Продолжается строительство подземного вестибюля с кассами, эскалаторами и турникетами. По словам мэра Москвы, на "Тимирязевской" будут созданы все условия для комфортного перемещения маломобильных граждан.

"Всего после запуска МЦД построено и реконструировано 27 станций", – отметил мэр.

Пока проходит реконструкция, пассажиры пользуются временными платформами, а до метро добираются, идя по улице. Как только работы завершатся, пересадка станет комфортнее. Свыше 150 тысяч жителей Тимирязевского и Бутырского районов смогут беспрепятственно и безопасно переходить железнодорожные пути.

Напомним, первый ("Белорусско-Савеловский") и второй ("Курско-Рижский") Московские центральные диаметры, на которых расположена в общей сложности 61 станция, были запущены в 2019 году. В будущем в Москве появится третий (МЦД-3, "Ленинградско-Казанский" ) и четвертый МЦД-4 ("Киевско-Горьковский") диаметры.

Кстати, до конца 2022 года в столице построят и реконструируют шесть станций МЦД. Об этом рассказывал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на прошлой неделе. Речь шла о платформах Марьина Роща, Лесной городок, Мещерская, Окружная, Очаково и Переделкино.

В этом году был построен и введен в эксплуатацию третий путь от Каланчевской до Курской. По участку, длина которого составляет четыре километра, ходят поезда второго Московского центрального диаметра. Подробнее об этом писали "Дни.ру" ранее.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 октября 2022, 17:04 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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