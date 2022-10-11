На Московской музейной неделе представят три века российской парфюмерии

В рамках Московской музейной недели можно посетить выставки бесплатно.

С наступлением осени культурная жизнь в Москве не заканчивается. В сентябре, октябре и ноябре в столице также проходит множество интересных мероприятий, так что всегда можно провести время с пользой, при этом не уезжая далеко от дома.

Так, с 10 по 16 октября в городе проходит акция "Московская музейная неделя", на которой жители столицы могут ознакомиться с экспозициями выставочных площадок в разных районах. Посещение абсолютно бесплатно.

Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" представляет уникальный выставочный проект "Три века русской парфюмерии", который посвящен истории возникновения русского парфюмерного искусства. Ее можно посетить до конца года, а в рамках Московской музейной недели бесплатно – в среду, 12 октября.

Гости смогут осмотреть экспонаты дореволюционного периода – например, знаменитый парфюмерный набор товарищества "Брокар и Ко", флакон из-под духов "Шапка Мономаха", которые были выпущены в честь 300-летия дома Романовых.

В павильоне "Геология" на ВДНХ проходит выставка "12 признаков живого", организованная Государственным биологическим музеем имени К. А. Тимирязева. Экспозиция состоит из традиционных музейных экспонатов. При посещении можно заметить, что современное искусство иллюстрирует процесс выхода науки за рамки лаборатории. Вход свободный в четверг, 13 октября.

В Музее космонавтики открыта выставка "Мечты и реальность", на которой представлены работы, относящиеся к двум основным направлениям космической живописи – мечтательно-философскому и реалистическому. Можно посетить бесплатно 13 октября. В этот же день можно посетить и Дарвиновский музей и осмотреть его основную экспозицию. За вход платить тоже не нужно.

Выставка "Образ Петра I в творчестве А. С. Пушкина" открылась в Государственном музее А. С. Пушкина. Экспозиция может быть интересна старшеклассникам и их родителям. Бесплатное посещение возможно в пятницу, 14 октября.

Подробное расписание Московской музейной недели представлено на официальном портале мэра столицы www.mos.ru. Там же можно оформить бесплатный билет.