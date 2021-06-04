Детский сад с витражами появится в Южнопортовом районе

На юго-востоке Москвы началось строительство детского сада.

В Москве строится как можно больше новых школ и детских садов, ведь население увеличивается, а старые здания образовательных учреждений иногда не отвечают современным требованиям. Новые объекты не только решают проблему нехватки мест, но и становятся настоящим украшением города.

Например, в Южнопортовом районе на месте старого детского сада (Дубровской проезд, дом 7) появится яркое и современное здание для детей дошкольного возраста. Строительство этого объекта уже началось. Детский сад площадью более трех тысяч квадратных метров будет рассчитан на 200 мест.

Фасад является изюминкой строения. Его облицуют металлическими панелями с декоративными фигурными выступами, которые будут служить цветовыми акцентами. В здании будет витражное остекление, из-за этого ого будет похоже на сказочный дом. Проектировщики обещают продуманную планировку и качественные материалы.

В детском саду будут просторные группы, раздевалки, столовая, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы, кладовая, кружковая комната для развивающих занятий, а также кабинеты логопеда и психолога. Помещения оформят в пастельных тонах, сделают яркие акценты.

О благоустройстве прилегающей территории не забудут. Около детского сада установят игровые площадки с навесами для прогулок, обустроят общую зону для игр и физкультуры.

"Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году", – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он также отметил, что строительство образовательных учреждений является одной из важнейших социальных программ, которая становится масштабнее. "Объекты получают большую площадь и количество мест. Это связано с возрастающим числом москвичей, желающих отдать детей в садик или школу. Чтобы не было недостатка в пространстве, объекты делают вместительнее", – добавил Загрутдинов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что каждый год город тратит более 10 миллиардов рублей на строительство образовательных учреждений.