В центре Москвы появится еще один пешеходный мост

Новое сооружение свяжет Болотную и Крымскую набережные.

Москва – современный город, развитие которого невозможно без масштабных программ благоустройства. Например, сейчас в районах Замоскворечье и Якиманка благоустраивают Софийскую, Раушскую и Космодамианскую набережные, а также Фалеевский переулок и Репинский сквер. Ранее они начались на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках.

Недавно власти столицы утвердили проект пешеходного моста через Водоотводный канал рядом с памятником Петру I. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Длина моста составит 56,6 метра, ширина – восемь метров. Сооружение в створе 3-го Голутвинского переулка свяжет Болотную и Крымскую набережные.

В этом же месте обустроят дополнительные спуски к воде в виде деревянных конструкций и причала. Также на Болотной набережной появится пешеходная зона общей площадью около 0,3 гектара.

Предполагается, что новым пешеходным мостом будут пользоваться до 900 человек каждый час: работники организаций, расположенных на острове Балчуг, находящиеся на прогулке москвичи и туристы.

Напомним, ранее "Дни.ру" подробно писали о благоустройстве острова Балчуг. Основные работы будут выполнены в этом году.

Вдоль набережных сохранят все зеленые насаждения, высадят еще 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников. Они отделят тротуары от проезжей части, из-за чего прогулочные зоны будут тихими и безопасными. Здесь уложат гранитную плитку, а для автомобилистов – прочное асфальтовое покрытие.

Главной особенностью проекта является идея разделения пространства на историческое (вдоль линии домов) и современное (у воды). Именно поэтому на набережных установят разные уличные фонари. Парапеты будут со специальной подсветкой, все провода уберут в подземные коллекторы. Также запланирована реконструкция водосточной сети, установка новых дождеприемных колодцев.

Благоустройство острова Балчуг является самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы из тех, что будут реализованы в 2021 году.

