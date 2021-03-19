Старинные газовые фонари и набережная с подсветкой: остров Балчуг в Москве благоустроят

Визитной карточкой российской столицы является Москва-река. Столичные власти активно занимаются благоустройством ее берегов. В прошлом году работы на искусственном острове Балчуг перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году они возобновляются. Стоит отметить, что это самый крупный проект благоустройства в столице в этом году. Его основная задумка – разделение пространства на историческое и современное.
Часть новых фонарей Балчуга будет сделана в стиле минимализма. Другие будут напоминать старинные газовые фонари. Парапеты набережных украсит подсветка.
На острове станет больше зелени за счет газонов и цветников, новых деревьев и кустарников, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Обновят скверы на Космодамианской и Садовнической набережных. "Изюминка" проекта – благоустройство Репинского сквера, самого большого зеленого пространства Балчуга, созданного к 800-летию Москвы в 1948 году. Инфраструктура будет выполнена в стиле конца 40-х годов прошлого века.
Также сообщается, что рядом с историческим зданием будет создана пешеходная зона, связывающая Храм Христа Спасителя с Якиманкой.
Помимо этого, весной-летом этого года новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные и примыкающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки и Репинский сквер.
Отметим, что благоустройство Москвы-реки идет в два этапа. Первый состоит в обновлении исторических набережных. Столичные власти стараются сохранять их ключевые элементы. Второй этап – в создании новых зон отдыха у воды на месте полузаброшенных территорий и бывших промышленных зон.
Власти города уже обустроили более 70 километров набережных Москвы-реки с 2011 года. Самыми популярными среди москвичей являются обновленные Москворецкая, Пресненская и Лужнецкая набережные.
Отметим, что с 2021 по 2023 год в Москве планируется отремонтировать 121 километр городских набережных. Будут приведены в порядок 16 мостов. Появится около 40 новых зон отдыха для москвичей. Городские власти строят большие планы по благоустройству участка от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода.
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