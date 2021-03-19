Старинные газовые фонари и набережная с подсветкой: остров Балчуг в Москве благоустроят

Набережные Москвы-реки активно благоустраиваются. В рамках многолетней программы в порядок привели уже все набережные левого берега от СИТИ до Таганки и правого – от Парка Горького до Кремля. Дошла очередь и до острова Балчуг.



прочитано 72 раза