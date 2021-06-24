10-зальный кинокомплекс в Северном Измайлове скоро откроется.

В Москве завершилась реконструкция кинотеатра "София". Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что основные строительно-монтажные работы уже провели. В настоящий момент здание готовят к вводу в эксплуатацию.

Глава ведомства отметил, что старый кинотеатр превратился в многофункциональный общественный центр. "В ходе реконструкции здание перестроили — с расширением и заменой несущих строительных конструкций", – рассказал Левкин. По его словам, площадь кинотеатра увеличилась с 57,55 до 65,61 тысячи квадратных метров. Здание четырехэтажное с двумя подземными уровнями.

10-зальный комплекс сможет вместить 1320 зрителей. 20 мест оборудованы для маломобильных граждан. Летом для посетителей будет доступен кинозал на крыше. Также в обновленной "Софии" откроются магазины, супермаркет, кафе, рестораны и даже развлекательно-образовательный центр для детей и взрослых.

К слову, "Софию" и еще 38 зданий кинотеатров передали в частную собственность для последующей реконструкции. Аукцион выиграла девелоперская компания ADG Group. Левкин уточнил, что кинотеатры "Ангара", "Эльбрус", "Будапешт", "Нева", "Рассвет", "Марс", "Высота" и "Саяны" уже обновлены.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщал, что до конца 2021 года планируется завершить реконструкцию 10 бывших советских кинотеатров.

"С начала реализации проекта восемь бывших кинотеатров уже превратились в районные центры, последний из них — “Саяны” — открыли в мае. Сейчас продолжается реконструкция еще 22 кинотеатров, 10 из них планируют реконструировать до конца года", – рассказывал заммэра.

Напомним, ранее "Дни.ру" подробно писали о реконструкции кинотеатра "Форум", который находится в Мещанском районе. Здание имеет статус объекта культурного наследия.

Сохранившаяся часть строения будет максимально универсальной — в ней сможет расположиться культурное или общественное пространстве. Во втором квартале этого года начнется строительство новой части здания. В ней будут находиться офисные помещения и выставочные пространства. Ввести в эксплуатацию весь комплекс планируется в конце 2022 года.