В Мещанском районе Москвы реконструируют признанный культурным наследием кинотеатр "Форум"

В каждом районе Москвы создаются точки притяжения – часто посещаемые места, в которых горожане могут приятно провести время. К ним относятся и кинотеатры, здания которых сейчас активно обновляют в столице. В Мещанском районе планируется отреставрировать здание одного из старейших кинотеатров в Москве.



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