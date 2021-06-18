Программа реновации реализуется уже в 52 районах Москвы

Программа реновации стала драйвером развития Москвы, отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Масштабная программа реновации реализуется в Москве с 2017 года. В программу включено более пяти тысяч домов, в которых проживают в общей сложности около миллиона человек. Перед властями столицы стоит задача – избавиться от ветхих малоэтажек и дать людям новые комфортные квартиры.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что программа реновации уже охватила 52 района столицы. 31,5 тысячи жителей уже переехали в новые квартиры.

Руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что преобладающее количество районов, где идет переселение, располагается на северо-востоке и востоке Москвы. Также в городе продолжаются работы по подбору новых стартовых площадок.

"Город делает максимально возможное, чтобы ускорить ход реализации программы реновации. Всего подобрано 513 территорий, из них 42 – с начала года", – сказал Левкин.

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Ранее мэр Сергей Собянин на конференции московского отделения партии "Единая Россия" представил программу развития столицы. По словам градоначальника, эта программа обращена к каждому жителю города. "Для кого-то из нас важнее всего надежная система социальной защиты, для кого-то – возможности для учебы, творчества и труда", – отмечал Собянин.

Сообщалось, что в Москве по программе реновации построят около 400 социальных объектов. В столице появятся 270 школ и детских садов, 30 медицинских центров, 40 физкультурно-оздоровительных комплексов, а также 50 объектов общественного назначения.

С учетом освоения территорий запланировано и строительство дорожно-транспортной инфраструктуры. Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказывал, что в ближайшие несколько лет планируется построить 70% дорог в Адресной инвестиционной программе.

Напомним, в апреле 2021 года новые квартиры в Москве по программе реновации получили жители четырех панельных пятиэтажек. Расселены дома на Бескудниковском бульваре, проезде Дежнева, улице Литвина-Седого и в поселке Шишкин Лес.