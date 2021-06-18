Реконструкция энергоподстанции "Битца" завершится осенью 2021 года

Решение о реконструкции подстанции "Битца" было принято несколько лет назад.

Скромные поселения с деревенскими и панельными домами в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) быстро превращаются в ультрасовременные районы. Здесь появляются крупные жилые комплексы, которые не уступают по дизайну и комфорту европейским. Это приводит к росту населения в Новой Москве.

Быстроразвивающимся районам нужны дополнительные энергомощности. Именно поэтому власти Москвы еще два года назад приняли решение о реконструкции энергоподстанции "Битца". Работы были ускорены, так как в ТиНАО очень быстро вводились в эксплуатацию новые жилые дома.

Масштабные работы по модернизации энергоподстанции "Битца" завершатся осенью 2021 года. Специалисты считают, что после этого образуется резерв мощности для технологического присоединения новых потребителей.

Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин неоднократно отмечал важность строительства инженерных объектов в ТиНАО для комплексного развития новых округов.

"Для обеспечения водой, электричеством и газом новых активно развивающихся районов ТиНАО необходимо опережающими темпами строить всю необходимую инфраструктуру. На сегодня разработана и утверждена соответствующая городская программа, полностью обеспеченная средствами из бюджета", – сообщил он.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО в 2023 году запустят электроподстанцию "Саларьево". Ее построят в поселении Московский. Площадка, где будет осуществляться строительство, уже известна. Также оформлена вся необходима документация.

Директор по капитальному строительству АО "Объединенная энергетическая компания" Александр Воробьев отмечал, что этот объект очень важен для развития территории. Через два года подстанция мощностью 220 кВ запитает новые кварталы с жилыми, социальными и коммерческими объектами.

Напомним, также "Дни.ру" писали об установке зарядок электромобилей в Москве. Александр Воробьев рассказывал, что до конца года в городе появится 115 таких станций и несколько питающих центров для их электроснабжения (на конечных остановках маршрутов).