В "сталинках" и "хрущевках" на западе и северо-западе Москвы пройдет капремонт

Капитальный ремонт пройдет в девяти домах. В пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина назвали адреса.

В Москве дома сталинской эпохи считаются предметом гордости и особой заботы. На вид они достаточно крепкие, однако рано или поздно они должны отправляться на капитальный ремонт. После реставрации эти постройки становятся еще красивее и более комфортными для жизни.

Так, начинается капитальный ремонт девяти домов на западе и северо-западе столицы. Эти здания были построены в 50-х и 60-х годах по индивидуальным или типовым проектам. В домах заменят инженерные сети, отремонтируют фасады, крыши, подвалы и подъезды.

В программу капремонта включены две пятиэтажки в Очаково-Матвеевском. Первая находится по адресу: улица Елены Колесовой, дом 3. Второй дом располагается здесь: Озерная улица, дом 12. Ремонтные работы также пройдут в доме 35 на Ломоносовском проспекте. Раньше эти квартиры выдавали только студентам Московского государственного университета.

Приведут в порядок и пятиэтажку в районе Фили-Давыдково – Большая Филевская улица, дом 41, корпус 1. Также отремонтируют четырехэтажный кирпичный дом в Кунцеве, находящийся по адресу: Кунцевская улица, 11.

В Дорогомилове приступят к капремонту кирпичной многоэтажки – площадь Победы, дом 2, корпус 1. Этот дом является частью ансамбля площади. Она должна была стать парадными воротами Москвы, ведь именно там город когда-то начинался. Поэтому капремонт здесь надо проводить так, чтобы на нарушить исторический облик здания.

Один из "звездных" домов сталинской эпохи тоже приведут в порядок. Речь идет о здании, находящемся по адресу: Кутузовский проспект, 4. Здесь когда-то жили Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Сергей Гурзо и Николай Боголюбов.

А в Хорошево-Мневниках на ремонт отправится пятиэтажка по адресу: 3-я Хорошевская улица, дом 5, корпус 1. В Покровском-Стрешневе отремонтируют необычный 70-летний дом по адресу: Подмосковная улица, дом 8а. У здания нестандартная форма – оно имеет переменную этажность.

Запланированные работы являются частью масштабной региональной программы капитального ремонта. Они выполняются в строгом соответствии со строительными стандартами.