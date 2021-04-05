В Каширском проезде изменится подземный пешеходный переход

Миллионы жителей столицы каждый день пользуются подземными пешеходными переходами, а значит, крайне необходимо, чтобы такие места были комфортными и абсолютно безопасными. Зачастую родители с колясками, пожилые люди или граждане с ограниченными возможностями здоровья попросту не могут пользоваться старыми неудобными пешеходными переходами.
Например, 32-метровый подземный переход с двумя лестничными сходами в Каширском проезде не соответствует современным понятиям о комфорте. Именно поэтому было решено провести там капитальный ремонт. Строителям предстоит выполнить большой объем работы.
Так, согласно проекту, будет демонтирована и изменена облицовка подземного пешеходного перехода. Также избавятся от алюминиевых конструкций подвесного потолка тоннельной части. Будет обновлен не только потолок, но и лестничные сходы и ступени. На стены нанесут антивандальное покрытие.
Служебные помещения также будут отремонтированы. Там заменят двери, облицуют стены и пол керамогранитной плиткой. Также запланирована покраска стен и потолков. Об этом рассказал председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.
После ремонта маломобильные граждане смогут пользоваться подземным пешеходным переходом в Каширском проезде. Специально для них появятся сигнальные тактильные указатели и поверхности, а также контрастные полосы на ступенях и площадках лестничных сходов.
Переход будет оснащен новым насосным и электрощитовым оборудованием, отремонтированной системой электроснабжения, водоотведения, водоснабжения, вентиляции и отопления.
Стоит отметить, что район Нагатино-Садовники быстро развивается. Там приведены в порядок 104 двора, благоустроены 20 спортивных площадок, высажено 129 деревьев и 7337 кустарников, отремонтировано четыре жилых дома и проведена реконструкция и благоустройство Варшавского и Каширского шоссе. Также восстановлен теннисный корт и открыт центр госуслуг.
Напомним, в Москве успешно реализуется программа "Мой район". Она запущена с целью создания в столице качественной социальной инфраструктуры. Благодаря этой программе горожане смогут жить в более комфортной среде, а гости столицы – наслаждаться удобством.
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