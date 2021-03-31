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Названы сроки окончания капремонта моста через реку Сходня в Южном Тушине

Названы сроки окончания капремонта моста через реку Сходня в Южном Тушине

В Москве активно развивается транспортная инфраструктура. До 2023 года в столице появится еще десять новых мостов.
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Построенные в Москве мосты неравномерно распределены по территории города, а многие из них сильно устарели, что мешает им справляться со своей задачей. С 2011 года в Москве возвели и реконструировали 16 автомобильных мостов, включая такие масштабные проекты как мост через Кожуховский затон Москвы-реки, Крылатский мост через Москву-реку и многие другие. До 2023 года в столице появится еще десять новых мостов.

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За состоянием уже существующих мостов строго следят. Специалисты регулярно проводят комплексное обследование таких объектов и в случае необходимости выполняют текущий или капитальный ремонт.

В этом году в городе отремонтируют 35 мостов и путепроводов. В их числе — мост "Тушинский ДК" через реку Сходню в районе Южное Тушино. Работы на нем планируется завершить летом этого года.

На мосту заменят балки пролетов, отремонтируют бетонные поверхности, укрепят откосы, заменят гидроизоляцию, уложат новый асфальт. Вместо железобетонного отбойника установят металлический трансбарьер.

Ремонт пройдет в два этапа. Сначала будет полностью закрыта половина моста с направлением движения в сторону 4-го микрорайона Сходненской поймы. Транспорт сможет проезжать по одной полосе в каждом направлении. На проезжую часть нанесут временную разметку, установят предупреждающие знаки. Для пешеходов остается открытым тротуар на противоположной половине моста, будет организовано два нерегулируемых пешеходных перехода на разных концах сооружения. На втором этапе работы пройдут на другой половине моста.

Район Южное Тушино развивается очень активно. За последнее время здесь было благоустроено 105 дворов, три сквера и два парка. В 2019 году в этом районе была создана пешеходная зона общей площадью в семь гектаров, обновлены остановочные павильоны, приведены в порядок территории десяти школ и семи детских садов, построены ФОК "Звезда" и каток с искусственным льдом.

Качество городской среды в Москве за последние несколько лет преобразилось до неузнаваемости. В столице ликвидировали очереди в детские сады, повысили уровень и доступность школьного образования, открыли десятки центров госуслуг по всему городу, привели в порядок дворы и создали множество новых парков.

Напомним задача программы "Мой район" — комплексное обустройство каждого района и обеспечение максимума городских услуг в шаговой доступности. Благодаря развитию проекта москвичи могут не тратить время на поездки в другой район, например, чтобы позаниматься спортом или отвести детей в музыкальную школу — вся необходимая инфраструктура есть рядом с домом.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: mos.ru
Автор: 31 марта 2021, 19:32 Источник: сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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