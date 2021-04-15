В трех московских центрах "Мои документы" сделают капитальный ремонт

Как только в Москве появились офисы "Мои документы", граждане стали получать государственные услуги гораздо быстрее и проще, в одном месте. Сеть центров постоянно расширяется для удобства местных жителей. Некоторые помещения приводят в порядок.
Центры госуслуг должны отвечать всем современным стандартам. Необходимо не только повышать качество работы офисов, но и делать их комфортными для посетителей и сотрудников. Именно поэтому в трех центрах "Мои документы" проведут капитальный ремонт.
Речь идет об офисах в районах Западное Дегунино, Алексеевский и Мещанский. В этих центрах специалисты отремонтируют помещения, обновят систему отопления, вентиляции, электроснабжения, сделают удобную навигацию. Также офисы сделают удобнее для маломобильных граждан.
|Где сделают капитальный ремонт
|Дата закрытия офиса
|Куда переедет подразделение по вопросам миграции
Центр госуслуг района Западное Дегунино (улица Ангарская, дом 1, корпус 3)
|23.04.2021
Центр госуслуг районов Бескудниковский и Восточное Дегунино (улица Дубнинская, дом 40а, корпус 1)
|Центр госуслуг района Алексеевский (улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 3)
|23.04.2021
|Центр госуслуг районов Останкинский и Марьина Роща
(17-й проезд Марьиной Рощи, дом 4, корпус 1)
|Центр госуслуг района Мещанский (Слесарный переулок, дом 5)
|30.04.2021
|Центр госуслуг района Басманный
(Центросоюзный переулок, дом 13, строение 3)
Пока эти центры будут закрыты, москвичи могут получить госуслуги в других филиалах. Об открытии офисов после ремонта сообщат на официальном сайте "Мои документы" и в официальных аккаунтах в социальных сетях.
Центры "Мои документы" предоставляют более 270 государственных услуг и почти все из них – по экстерриториальному принципу (без привязки к месту жительства).
Напомним, недавно в торгово-развлекательном центре "Метрополис" в Войсковском районе открылся шестой флагманский центр "Мои документы". Планируется, что он будет принимать до тысячи человек в сутки. Там будут проходить церемонии вручения паспортов гражданам, достигшим 14 лет.
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