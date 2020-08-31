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Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

В "Городе на реке Тушино-2018" открылся детский сад

Фото: пресс-служба
31 августа 2020 года на территории жилого комплекса "Город на реке Тушино-2018" состоялось открытие ДОУ №727.
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Новый детский сад, расположенный по адресу: Волоколамское шоссе 71 стр. 3, является первым дошкольным образовательным учреждением на территории ЖК "Тушино-2018" и рассчитан на 220 мест. Церемония открытия была проведена в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, а также с соблюдением социальных и санитарных требований.

Глава Управы Покровское-Стрешнево Попов Игорь Александрович выступил с поздравительной речью и поблагодарил от лица города инвесторов за весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры района в целом.

Фото: пресс-служба

О важности открытия первого социального объекта в истории нового жилого комплекса на территории тушинского аэрополя сказал Руководитель ФГУП "НАК России им. Чкалова" Амбарнов Сергей Юрьевич. Он поблагодарил всех участников процесса строительства, подготовки и передачи детского сада городу, отметив высокий уровень профессионализма сотрудников всех сторон.

От лица застройщика проекта ООО "Стадион "Спартак" выступил Ржавский Артем Иванович, который поздравил всех присутствующих с радостным и долгожданным событием и вручил администрации ДОУ подарок – инвентарь для оснащения спортивных залов и бассейна. Он рассказал о том, что застройщик продолжает строительство еще 3-х детский садов и школы в следующих очередях проекта, которые обеспечат потребность заселяемых домов и в ближайшие годы примут в своих стенах маленьких жителей "Города на реке Тушино-2018"

В заключение мероприятия Директор ДОУ Карпов Павел Владимирович поздравил педагогический состав с началом учебного года и подтвердил полную готовность детского сада к приему воспитанников с 1 сентября.

Фото: пресс-служба

Новый детский сад открыт при участии Министерства спорта Российской Федерации. В нем созданы все условия для получения качественного дошкольного образования. ДОУ №727 полностью укомплектовано современной техникой и мебелью, на прилегающей территории выполнено благоустройство, установлены игровые площадки.

Фото: пресс-служба

Трехэтажное здание рассчитано для дневного пребывания 9-ти групп детей в возрасте от 3 до 7 лет. Согласно проекту, каждая группа включает игровую комнату, спальню, буфет, санузел, раздевалку и отдельное помещение для сушки вещей. Также, здесь обустроены спортивный и хореографический залы и собственный бассейн, размером 3х7м. Заявки на обучение в детском учреждении принимаются через портал mos.ru. На данный момент уже подано более 100 заявок.

Фото: пресс-служба

Занятия для зачисленных воспитанников начнутся согласно учебному плану с 1 сентября 2020 года.

Фото: пресс-служба

"Город на реке Тушино-2018" – это масштабный жилой проект спортивной направленности. Территория проекта располагается в уникальном месте Москвы, на зеленом полуострове. В данный момент реализована и заселена первая очередь жилого строительства (Корпус 1, 2), включая детский сад на 220 мест. В Корпусе 3 идет заселение, проходит процедуру ввода в эксплуатацию Корпус 4. Продолжается строительство корпусов 5 и 6, включая еще 3 детских сада и школу. Ранее построена футбольная база и стадион мирового уровня, принимавший Чемпионат Мира по футболу 2018.

31 августа 2020, 16:31
31 августа 2020

В "Городе на реке Тушино-2018" открылся детский сад

Занятия начнутся 1 сентября

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