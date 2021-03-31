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Мосгорнаследие уберегло исторический дом от незаконного ремонта

Мосгорнаследие уберегло исторический дом от незаконного ремонта

Специалисты Мосгорнаследия в ходе одной из проверок предотвратили незаконные работы в доме купеческой семьи Масловых. Расположенное на улице Щипок здание является выявленным объектом культурного наследия.
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Семья Масловых выкупила и застроила участок на улице Щипок в начале XIX века. До середины 1860-х годов там находилась табачная фабрика, рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

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В Москве началась реставрация двух знаковых объектов культурного наследия

Сохранившийся до наших дней дом Масловы построили в 1855 году. Мосгорнаследие согласовало ремонт фасада и кровли здания, но собственник попытался выполнить не заявленные в проекте работы, отметил Емельянов.

"Это недопустимо, поскольку может исказить исторический облик памятника и попросту навредить объекту. Благодаря строгому надзору за работами нам удалось вовремя остановить незаконный ремонт», — сообщил руководитель Мосгорнаследия.

После проверки ведомство потребовало от собственника приостановить работы. Затем было возбуждено административное дело.

Но рабочие успели уничтожить наличники, значительную часть тесанной доски и штукатурку в подвале. Теперь собственнику придется исправлять нарушения.

В Москве за последние десять лет привели в порядок 1,5 тысячи объектов культурного наследия. Работы не прекращались даже в разгар пандемии – в 2020 году в столице восстановлено 100 знаковых объектов.

Главными символами московской реставрации в 2020 году стал кинотеатр "Художественный" и Северный речной вокзал.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы /АГН Москва

Мосгорнаследие тщательно контролирует ход реставрации. В случае необходимости ведомство корректирует работу специалистов.

В 2021 году в Москве приведут в порядок свыше 100 памятников архитектуры. В их числе – несколько павильонов ВДНХ, а также ценные жилые дома конца позапрошлого века.

Первые дни марта ознаменовались началом реставрации Императорского воспитательного дома – крупнейшего строения Москвы дореволюционного периода. Комплекс из пяти зданий в стиле классицизм заложили в 1764 году при императрице Екатерине Великой. Сейчас они являются объектами культурного наследия.

Приводить в порядок начали и здание музея Отечественной войны 1812 года, расположенное у стен Кремля. Оно построено в 1892 году в псевдорусском стиле с кокошниками и другими традиционными элементами.

Как и Воспитательный дом, здание музея Отечественной войны является объектом культурного наследия. До 1917 года там размещалась Московская городская дума. В 2012 году в здание переехал музей.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 31 марта 2021, 17:04

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