Названы сроки завершения реконструкции Павелецкой площади

Проект по восстановлению павелецкеой площади тянулся годами. И вот наконец нашелся инвестор, который доведет дело до конца.

С 2002 года тянется история долгостроя на площади Павелецкого вокзала. Когда-то здесь хотели построить торгово-развлекательный комплекс, но дело дошло только до котлована. Эта огромная яма годами зияла в центре Москвы. Периодически ее затапливало, и на онлайн картах это место указывали как водоем...

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Из-за растянувшихся на годы судебных разбирательств лишь пару лет назад удалось приступить к реализации проекта вместе с новым инвестором. После этого дело быстро сдвинулось с мертвой точки. И вот наконец можно назвать четкие сроки открытия новой Павелецкой площади. Уже до конца 2021 года ее окончательно приведут в порядок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На Павелецкой площади появится крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит пассажиропотоки метро, железной дороги и наземного городского транспорта. Он позволит создать максимально удобные условия для пересадки с одного вида транспорта на другой. Это инвесторский объект, работы по формированию хаба планируется завершить до конца года", — рассказал Бочкарев.

ТПУ станет не просто местом пересадки, а центром деловой и городской активности. На крыше подземного торгового комплекса в составе узла организуют парк площадью в три гектара. Там появятся искусственные холмы, пешеходные маршруты с дорожками из натурального камня, а также велодорожки. Украшением торгового комплекса станет площадь с фонтаном и открытый амфитеатр.



Уже завершены земляные и подземные работы, устройство распорной системы, на 95 процентов готовы монолитные железобетонные конструкции. Идет строительство внутренних стен и перегородок, выполняются фасадные работы.

Стоит отметить, что в Замоскворечье за последние годы произошло много положительных изменений. Обновлено 198 дворов, парки и скверы, благоустроены улицы и дворы, а также спортивные площадки. Отремонтированы 568 подъездов, районный Центр социального обслуживания. Также благоустроены территории десяти детских садов и восьми школ, открыт ФОК с бассейном и культурно-оздоровительный методический центр "Веста".