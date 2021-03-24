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В Хамовниках отреставрируют доходный дом XIX века

В Хамовниках отреставрируют доходный дом XIX века

Москва – город с совершенно неповторимой архитектурой. Здесь самые современные здания и строения гармонично соседствуют с произведениями искусства, подаренными нам архитекторами из прошлых столетий. Город относится к ним с максимальной бережностью.
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Каждый памятник архитектуры для Москвы важная страница истории. Это дань уважения мастерам прошлых веков и демонстрация способностей талантливых специалистов современности. Столица обладает богатым многовековым наследием и делает все возможное, чтобы сохранить его и передать потомкам.

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За последние восемь лет в городе отреставрировали более полутора тысяч объектов культурного наследия, из них свыше ста — в 2020 году. Благодаря беспрецедентной по масштабу работе число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось почти в пять с половиной раза.

Важную роль в этом процессе сыграла программа "1 рубль за 1 квадратный метр", которую в Москве запустили в 2012 году. С ее помощью за счет частных инвестиций удается привести в порядок объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

В программу были включены 24 объекта культурного наследия, 19 из которых уже отреставрированы, а по остальным пяти сейчас ведутся работы.

Теперь в программу добавился двухэтажный доходный дом в Хамовниках, построенный в 1871 году. Главный дом городской усадьбы стоит на первой линии Кропоткинского переулка и является ценным элементом композиционно-планировочной структуры квартала. Это образец жилого дома конца XIX века, построенного в классических формах эклектики. Внутри сохранилась планировка квартирного типа, а также угловые печи того времени.

Выставленный на торги доходный дом является объектом культурного наследия. Он находится недалеко от станции метро "Парк культуры". Победитель аукциона заключит с городом договор аренды сроком на 49 лет.

"После выполнения обязательств по сохранению объекта победитель торгов сможет продолжить арендовать его по льготной ставке — один рубль за квадратный метр в год. Нежилое здание имеет свободное назначение: после реставрации в нем может разместиться офис, магазин, досуговое или образовательное учреждение. Принять участие в аукционе могут любые физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели", — рассказал заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Заявки на участие в аукционе в электронной форме принимаются до 16 апреля 2021 года. Торги пройдут 24 апреля. Ознакомиться с документацией и характеристиками помещений, а также изучить объекты онлайн можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе "Аренда для бизнеса".

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Фото: mos.ru
Автор: 24 марта 2021, 17:52 Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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