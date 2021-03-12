Названа дата начала реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей

Десятилетиями в Москве скапливались дорожные проблемы, но активно решать их начали только недавно. Так, в 2011–2020 годах в столице построили 1025 километров дорог – 18 процентов от всей улично-дорожной сети города.





Сегодня на московских дорогах одновременно находится в среднем в полтора раза больше движущихся автомобилей, чем десять лет назад, а ситуация с заторами все равно заметно улучшилась. К декабрю 2020 года средняя скорость движения на основных магистралях столицы за этот период выросла на 20%.



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Один из главных приоритетов развития транспортной системы Москвы — это комплексная реконструкция и строительство клеверных развязок на МКАД. Результаты этих работ неизменно оправдывают вложенные усилия — владельцам автомобилей становится куда приятнее ездить как по кольцевой автодороге, так и по прилегающим к ней улицам.

Реконструкция развязок синхронизирована с обновлением вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Подмосковья. Это позволяет существенно увеличить их пропускную способность и максимально надежно связать транспортную инфраструктуру столицы и области. С 2011 года в городе реконструировали или построили 18 развязок МКАД протяженностью дорог свыше 150 километров. В апреле начнется реконструкция еще одной важной развязки — на пересечении МКАД с Липецкой улицей.

"Предстоит построить и реконструировать почти десять километров дорог, в том числе семь путепроводов и один тоннель суммарной протяженностью более одного километра. Работы планируем выполнить в течение трех лет", — руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Специалисты построят боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД, а также левоповоротные съезды с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра, с внутренней стороны МКАД на трассу М4 «Дон» и с трассы в обратную сторону. Помимо этого, построят правоповоротные съезды с бокового проезда внешней стороны МКАД на трассу М4 "Дон" и с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу при движении в сторону центра. Проект включает реконструкцию Липецкой улицы. На ней сделают новые съезды и участки для разворота.

Стоит отметить, что в Бирюлево Восточном за последние годы обновлено 156 дворов, 179 детских площадок, благоустроен Бирюлевский дендропарк, создана пешеходная зона от ул. Загорьевская до Проектируемого проезда 6133. Также реализован проект реконструкции территории ПК № 192-ЮАО "Фруктовый сад" в мкр. Загорье 6 "Г", создана новая зона отдыха "Яблоневый сад". С 2016 по 2020 год установлены 305 опор наружного освещения, отремонтировано 476 подъездов МКД, благоустроены территории школы и семи детских садов, открыты также новая школа и три детских сада. Помимо этого в районе открыт пожарно-спасательный центр, одобрен проект планировки участка Бирюлевской линии метро. На юге Москвы построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Царицыно".