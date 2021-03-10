Центр госуслуг района Крюково открылся по новому адресу

Офис расположен по адресу Привокзальная площадь, дом 1. Здесь соединяются основные транспортные артерии района: железнодорожная станция Крюково и конечная остановка большинства маршрутов наземного транспорта. Рядом есть бесплатная парковка.
С переездом площадь центра увеличилась — теперь она составляет 1336 квадратных метров. Для посетителей организовано 50 окон приема. В четырех из них и в специально оборудованном кабинете работают сотрудники отдела по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Все помещения оформлены в фирменном стиле с использованием современных интерьерных и технологических решений.
Стоит отметить, что новое современное пространство оборудовано для маломобильных граждан. Посетители могут воспользоваться лифтом. Внутри новый центр госуслуг оснащен удобной навигацией с тактильными индикаторами и шрифтом Брайля. Также в помещении предусмотрен специальный туалет и кнопки вызова помощи.
В офисе можно не только оформить важные документы, но и воспользоваться полезными сервисами. Здесь есть возможность сфотографироваться в фотокабине, распечатать документы или снять копию, оплатить госпошлины и совершить иные платежи.
Кроме того, в рамках проекта «Здоровая Москва» в новом офисе в Зеленограде появился современный диагностический комплекс. Здесь жители города смогут сделать бесплатный экспресс-анализ ключевых показателей организма: давления и пульса, веса, состава тела, нормы калорий, водного баланса, насыщенности крови кислородом и содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе и другое. По итогам обследования будут сформированы результаты и индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни человека.
В настоящее время в центрах «Мои документы» горожане могут получить более 270 государственных услуг. 98 процентов из них предоставляют по экстерриториальному принципу. В офисах продолжает действовать перчаточно-масочный режим.
Районные центры госуслуг открыты для посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.
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