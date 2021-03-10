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Мой район
Центр госуслуг района Крюково открылся по новому адресу

Центр госуслуг района Крюково открылся по новому адресу

В Зеленограде в районе Крюково переехал на другой адрес центр "Мои документы". Теперь получить необходимые государственные услуги местные жители могут на втором этаже торгового центра "Зеленоградский".
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Офис расположен по адресу Привокзальная площадь, дом 1. Здесь соединяются основные транспортные артерии района: железнодорожная станция Крюково и конечная остановка большинства маршрутов наземного транспорта. Рядом есть бесплатная парковка.

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С переездом площадь центра увеличилась — теперь она составляет 1336 квадратных метров. Для посетителей организовано 50 окон приема. В четырех из них и в специально оборудованном кабинете работают сотрудники отдела по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Все помещения оформлены в фирменном стиле с использованием современных интерьерных и технологических решений.

Стоит отметить, что новое современное пространство оборудовано для маломобильных граждан. Посетители могут воспользоваться лифтом. Внутри новый центр госуслуг оснащен удобной навигацией с тактильными индикаторами и шрифтом Брайля. Также в помещении предусмотрен специальный туалет и кнопки вызова помощи.

В офисе можно не только оформить важные документы, но и воспользоваться полезными сервисами. Здесь есть возможность сфотографироваться в фотокабине, распечатать документы или снять копию, оплатить госпошлины и совершить иные платежи.

Кроме того, в рамках проекта «Здоровая Москва» в новом офисе в Зеленограде появился современный диагностический комплекс. Здесь жители города смогут сделать бесплатный экспресс-анализ ключевых показателей организма: давления и пульса, веса, состава тела, нормы калорий, водного баланса, насыщенности крови кислородом и содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе и другое. По итогам обследования будут сформированы результаты и индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни человека.

В настоящее время в центрах «Мои документы» горожане могут получить более 270 государственных услуг. 98 процентов из них предоставляют по экстерриториальному принципу. В офисах продолжает действовать перчаточно-масочный режим.

Районные центры госуслуг открыты для посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.


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Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Автор: 10 марта 2021, 19:56 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
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