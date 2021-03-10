В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением

Сейчас школы активно строят во всех районах. Учебные заведения должны располагаться в пешей доступности вне зависимости от места проживания. Особое внимание уделяют районам с активной жилой застройкой.
Так, в районе Косино-Ухтомский планируется построить школу на 550 мест с дошкольным отделением на 225 мест. Площадь участка, на котором возведут объект, составляет 1,71 гектара. Общая площадь школы составит около 15 тысяч квадратных метров. Объект внесен в Адресную инвестиционную программу, рассказала Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Сейчас рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности уже согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении участка на Салтыковской улице в Косино-Ухтомском районе Москвы.
За последние десять лет в Москве возвели 407 зданий образовательных учреждений, в том числе 296 детских садов и 111 школ. С 2021 по 2023 год планируется построить еще около 90 новых зданий школ и детских садов.
Сейчас на стадии строительства находится 24 объекта образования. Они рассчитаны почти на 11 тысяч мест. В их числе семь дошкольных учреждений, 17 школ и пристроек.
Только в этом году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов образования. Это три школы, шесть учебных корпусов, два блока начальных классов, гимназия и три детских сада.
В Косино-Ухтомском районе за последние годы обновлено 154 двора, 97 детских и 29 спортивных площадок, отремонтировано 630 подъездов, обустроены четыре площадки для выгула собак, введена в эксплуатацию Косинская эстакада, связывающая МКАД и Косинское шоссе, а также открыты три детских сада на 470 мест, отремонтировано десять школ, 21 детский сад, две поликлиники. В июне 2019 года открыли станцию метро «Улица Дмитриевского».
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