Школы в ТиНАО оснастят площадками для изучения правил дорожного движения

В этом сезоне в рамках программы "Мой район" в Троицком и Новомосковском столичных округах (ТиНАО) пройдет масштабное комплексное благоустройство. Ремонт пойдет во дворах, возле школ и детских садов.



В 2018 году в избирательный штаб Сергея Собянина поступило огромное количество просьб от москвичей. Большинство вопросов касалось конкретных проблем в разных районах – от поликлиник и спорта до благоустройства и долгостроев. И вот программа "Мой район" с успехом зашагала по столице. Уже отремонтированы десятки дворов, улиц, пришкольных участков. На очереди ТиНАО.



Во дворах округа реконструируют дороги, обновят детские и спортплощадки, установят новые скамейки, урны и современное уличное освещение. Засеют газон. Также будут проложены удобные тропинки. Помимо этого во дворах ТиНАО по программе "Мой район" будут обновлены мусорные контейнеры. Лестницы, пандусы и заборчики будут приведены в надлежащий вид. Некоторые дворы получат новую садовую мебель, а в зонах отдыха положат покрытие из брусчатки.

Речь идет о десятках дворов, которые преобразятся. Это улицы Дзержинского, Труда, Ленина, Школьной и Железнодорожной, в поселении Воскресенском и другие. В Щербинке благоустройство проведут на Барышевской Роще, в Троицке — в микрорайоне В и на Октябрьском проспекте. Полный перечень включенных в программу благоустройства территорий опубликован на сайте Mos.ru.

«Мой район» в ТиНАО включает в себя около 60 дворов и пешеходных маршрутов, а также несколько пришкольных участков. За 2021 год работы планируется завершить.

Благоустроят и территории некоторых школ. Рядом с ними отремонтируют веранды и заборы, отреставрируют покрытие дорог, тротуаров и спортплощадок, поставят лавочки, обновят разметку. Кое-где оснастят площадки для изучения правил дорожного движения. В план включены школы № 1788, 2120, 2083 и другие. Все работы будут проведены в 2021 году.



Цель масштабной программы «Мой район» — создать качественную городскую среду для жителей всех муниципальных образований города. В нее входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Главная особенность программы — все проекты учитывают потребности и пожелания жителей.