Стартовал прием заявок на конкурс "Покажи Москву!"

В столице открылся прием заявок на конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". Каждый желающий может подать заявку до 9 марта. Победителями станут 17 конкурсантов.



Общегородской конкурс "Покажи Москву!" организован столичным комитетом по туризму. Жителям Москвы предлагается составить собственный туристический маршрут по любимому району и рассказать о его любимых местах.

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По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, 12 победителей конкурса выберет жюри, остальных определят пользователи портала "Активный гражданин". Любой желающий с 19 февраля по 9 марта может оставить заявку на участие в конкурсе. Они принимаются на официальном сайте проекта, сообщила она.

Жюри "Покажи Москву!" состоит из представителей городского комитета по туризму, комитета общественных связей и молодежной политики, а также департамента культурного наследия столицы и программы мэра "Мой район".

Определять победителей конкурса будут и эксперты в области туризма: участники Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. В состав жюри также войдет победитель первого сезона Андрей Леднев.

Финалисты конкурса получат дипломы от Мостуризма. А победители, которые определятся 18 апреля по результатам онлайн-голосования, станут обладателями дополнительных призов. Их подготовил проект "Активный гражданин".

Конкурс "Покажи Москву!" проводится во второй раз. Первый сезон прошел в сентябре прошлого года. Победителями стали 15 человек.

Москвичи представили разнообразные варианты экскурсий по любимому городу. Одним из самых популярных маршрутов стал "Остров Сыромятники". Сыромятники – насыщенная достопримечательностями разных эпох историческая местность на территории Басманного района Москвы у реки Яуза. Полюбились москвичам и гостям столицы и прогулки по парковым территориям, экскурсии по необычным местам Таганки.

Второй сезон конкурса "Покажи Москву" приурочен ко Всемирному дню гида 21 февраля. Праздник появился в 1990 году. Тогда же в Москве была основана Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.

В столице работают более двух тысяч русскоязычных экскурсоводов, около 1,7 тысячи гидов-переводчиков. В прошлом году более 3,5 тысячи москвичей приняли участие в специальной экскурсионной программе в рамках серии мероприятий "День гида".