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Понедельник 18 марта

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Бизнес-план Московской недели моды

Бизнес-план Московской недели моды
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Эволюцию делового дресс-кода невозможно не заметить. Московская неделя моды продемонстрировала, как этот стиль интегрирует в себя актуальные тренды и меняется от сезона к сезону.

Деловой стиль перестал быть скучным. Формула «белый верх, черный низ» уходит в прошлое, теперь дизайнеры смело экспериментируют с формами, силуэтами, палитрой и тканями, при этом оставаясь в формате элегантного бизнес-направления. Посмотрим, что предложили молодые бренды-участники Московской недели моды тем, кто значительную часть своего времени проводит в офисах и на деловых переговорах.

Кофе-брейк

Молодой новосибирский бренд Svetlana Shpadyreva виртуозно интегрирует мужские элементы делового стиля в женский гардероб. Масштабированные линии жакетов добавляют их обладательницам еще больше изящества, а сочетание молочных и кофейных тонов с благородными оттенками карамели смягчают жесткие линии костюмов.

Svetlana Shpadyreva. Фото: пресс-служба

В авангарде

Марка KADELI из Кабардино-Балкарской республики предлагает элегантную одежду, правда не без эпатажных деталей. Деконструированный крой жакетов и рубашек, ультра-длинные рукава и другие горячие тренды сделают рабочий день интереснее и обеспечат внимание коллег.

KADELI. Фото: пресс-служба

Новый уровень

Спокойная палитра, классические принты и качественные материалы создают ту самую эстетику old money, к которой многие стремятся. Все это присутствует в коллекции марки elisabetta из Санкт-Петербурга, чьи костюмы, тренчи и пальто архитектурного кроя, определенно позволят быстрее добиться новых карьерных высот.

elisabetta. Фото: пресс-служба

Служебный роман

Екатеринбургский бренд Toomatch представил довольно строгие, но, в то же время, романтичные костюмы с юбками из вельвета. Марка предлагает сочетать их с откровенными блузами, которые днем можно прятать под геометричными жакетами, а вечером преображаться с их помощью в женщину-вамп.

Toomatch. Фото: пресс-служба

Немного перфекционизма

Монохромные брючные костюмы, созданные калмыцкой маркой SHCHUR, благодаря идеальному крою и фактурным тканям, могут станут стилеобразующими элементами офисного гардероба. И уже вокруг них легко будет выстроить остальные образы, каждый день дополняя разными аксессуарами, блузами, лонгсливами и легкими топами.

SHCHUR. Фото: пресс-служба

Главное фото: SHCHUR

автор: Геннадий Куприянов

18 марта 2024, 16:46
Фото: пресс-служба

Московская неделя моды: пять дизайнеров, на которых надо обратить внимание

Московская неделя моды: пять дизайнеров, на которых надо обратить внимание
На Московской неделе моды было представлено много брендов, достойных того, чтобы внести их в пятерку лучших. Мы предлагаем познакомиться с молодыми перспективными марками из Москвы, Волгограда, Перми и Кемерово, которые вполне могут стать новыми звездами российской моды. Форма водыОдним из самых ярких модных шоу Московской недели моды стал показ бренда YANA BESFAMILNAYA, вдохновленный морской тематикой.

Мода нон-стоп

Мода нон-стоп
Московская неделя моды финиширует на высокой ноте. Марафон показов на двух крупнейших площадках Москвы, коллекции российских и иностранных дизайнеров, звездная светская хроника – мы так привыкли к этому, что не готовы расстаться с главным модным мероприятием нашей страны. В «Манеже» и на ВДНХ в течение семи дней демонстрируются коллекции лучших отечественных дизайнеров – уже известных и начинающих.

Орнелла Мути на Московской неделе моды: В России меня любят не только мужчины, но и женщины!

Орнелла Мути на Московской неделе моды: В России меня любят не только мужчины, но и женщины!
Звезды в МанежеКрупнейшее международное модное событие – Московская неделя моды – набирает обороты.

BRICS+ Fashion Summit – создание новой модной системы

BRICS+ Fashion Summit – создание новой модной системы
В Москве на прошлой неделе завершился первый модный форум стран БРИКС+, ставший беспрецедентным по географии и количеству иностранных гостей международным событием. В BRICS+ Fashion Summit приняли участие представители модной индустрии более чем 60 стран мира. Гостями и зрителями онлайн-трансляций стали 3,5 миллиона человек. Зарядье в делеДеловая программа BRICS+ Fashion Summit прошла с 28 по 30 ноября в Московском концертном зале “Зарядье”.

Российский Haute Couture – миф или реальность?

Российский Haute Couture – миф или реальность?
Корреспондент "Дни.ру" поговорил с модельером Ириной Аликовой, создательницей широко известного в мире мировой моды бренда L-Alix. – Если одним словом, без объяснений, то да, российский Haute Couture – это реальность, – говорит модельер.

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