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Четверг
9 марта
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Мода
Хочется выделяться элегантностью?

Хочется выделяться элегантностью?

Маргарита Исаева

Маргарита Исаева блогер

 Предприниматель, in-house эксперт в бизнес-стратегии. Создатель бренда женственной одежды из натуральных и винтажных тканей TinyGirl. Читайте авторский канал.
Есть способ, который работает на 100%, но по неочевидным причинам обходится стороной подавляющим большинством девушек.
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"Почему?" – спросите вы, прежде чем услышать, в чем, собственно, секрет этой 100-процентной элегантности.

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Ответ прост – для этого способа нужна смелость.

Да, для того, чтобы носить шляпы, нужна смелость. Понаблюдайте вокруг, пообращайте внимание на девушек и женщин утром по дороге на учебу, работу, и какой бы ни был час пик, много ли девушек в шляпах вы увидите?

Между тем шляпа – это гарантированная элегантность. В шляпе на вас будут обращать внимание, к вам будут прислушиваться, вам будут делать комплименты.

Шляпу лишь нужно подобрать, руководствуясь двумя базовыми правилами: к форме лица – подходящую форму шляпы, к цвету кожи и к оттенкам основного образа – цвет шляпы. А материал, из которого выполнен головной убор, его натуральность, влияет на степень респектабельности.

Не буду учить вас с помощью комплексной таблицы по формам шляп и типам лиц. Подбирать ли вам мягкие и плавные линии или скульптурные формы, а также какой оттенок подчеркнет красоту ваших глаз. В сети достаточно рекомендаций и к тому же двух одинаковых лиц не бывает, вы знаете себя лучше и любая абстракция вас только запутает.

Да и моделей, фасонов, материалов шляп сейчас намного больше, чем когда бы то ни было: это и шляпы с полями, и пилотки, и шляпки-таблетки, шляпы-панамы, шляп много, стоит только увлечься.

Моя задача – навести вас на размышление: хочется ли мысленно примерить образ в шляпе и в реальности почувствовать себя необычно благодаря головному убору.

Можно, кстати, начать с малого: не замахиваться на экстравагантные фасоны, а обратить внимание на аккуратные береты или шляпы с короткими полями.

Все-таки, почему сейчас почти не носят шляпы? Потому что образ жизни современных леди изменился и носить шляпу не так удобно? Или потому, что не так много смелых девушек, которые готовы обращать на себя внимание?

Маргарита Исаева. Фото: пресс-служба
9 марта 2023, 18:40 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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