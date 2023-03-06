Какие стили, образы и цвета актуальны весной 2023 года

Весна – период перемен и вдохновения! В это время года девушкам особенно хочется обновить свой гардероб, сбросив зимние пуховики и шубки, облачаясь в модные образы по последним тенденциям.

Что же сейчас в тренде? Каким цветам, стилям и образам отдать предпочтение? – об этом расскажу в статье.

Сразу хочу отметить, что в тренде оранжевый цвет и все его оттенки: от самых сочных до пастельных. Оранжевый – цвет сексуальной энергии! И 2023 год дает прекрасную возможность проявить эту энергию смело и дерзко! Также в палитру весенних образов 2023 прекрасно впишутся желтый, красный, фуксия.

Из верхней одежды актуальными окажутся короткие дутые курточки. Как в монохроме, так и с принтом. Но и излюбленная классика – стильные макси тренчи и удлинённые пиджаки также остаются на пике популярности.

В этом сезоне можно смело выбирать трендовые оттенки в верхней одежде, различные геометрические, анималистичные принты и клетку, а также отдавать предпочтение верхней одежде из кожи.

Оригинально будет смотреться верхняя одежда на весну 2023 именно из цветной кожи. Фаворитом многих девушек по-прежнему остается стеганная верхняя одежда в стиле оверсайз – идеальный образ для стрит стайл под высокие сапоги – и именно эта обувь считается самой модной весной 2023.

Мода благоволит тем, кто не любит каблуки! Обувь на низком ходу продолжает радовать модниц. И не бойтесь в этом сезоне неожиданных сочетаний! Яркие оттенки, смелые принты – весной 2023 можно всё! Особый тренд – это фактура рептилии на обуви и аксессуарах.

На пике популярности кружево и бельевой стиль. Весна ожидается женственной, романтичной с ноткой дерзости. Кружево может присутствовать в образе как изысканная деталь, акцентный элемент или же полностью покрывать тело кружевным орнаментом. Чувственность образу также будет придавать ажурная отделка на юбках и рубашках.

Снова вернулась низкая посадка. И спортзалы уже заполонили модницы, которые не желают упустить этот тренд, и намерены выставить на показ свой идеальный животик

Рубашки и футболки активно будут заменяться весной 2023 на кроп-топы и бра. Именно такие предметы гардероба объединили коллекции Dior, Miu Miu, Givenchy и многих других. Их можно сочетать с юбками, джинсами, брюками. При этом они могут служить как частью многослойных аутфитов, так и являться самостоятельным предметом в образе.

За всеми тенденциями моды угнаться очень сложно. Да и не к чему! Куда важнее уметь быть собой и с учетом актуальных трендов подчеркивать свою уникальность.

Выбирайте ту одежду, в которой вы испытываете комфорт и чувствуете себя уверенно!

И в завершении хочу отметить Антитренды весны 2023 – то, что уже устарело и точно нужно исключить из своего гардероба!

Платья с баской – выбрасываем, забываем и заменяем на платья и юбки с запахом.

Рукава ¾ – старинная модель, которая смотрится уже очень нелепо. Классика с длинными рукавами – наше всё!

Футболки и джемперы с мультяшными принтами – отжившая себя история. Заменяем весной 2023 на футболки и джемперы с анималистичными принтами, абстракцией и геометрией.

И из верхней одежды на весну настойчиво рекомендую избавиться от кашемирового пальто до колен. Классика макси будет во все времена прекрасной базой вашего гардероба.