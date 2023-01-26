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Булхорн опасен. Почему модная процедура табу для многих хирургов

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Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"

Медаль имеет две стороны

Мода на пухлые выразительные губы началась еще в нулевых годах и по-прежнему не сдает позиций. Желание иметь эффектные сексуальные губы приводит женщин в кабинеты пластических хирургов. Конечно, исполнять мечты пациентов и делать людей красивее в их собственных глазах – мечта любого пластического хирурга. Однако не все из возможных методик коррекции и увеличения губ специалисты готовы применять в своей практике. Одна из таких спорных операций – “Булхорн”. Почему модная процедура – это табу для многих хирургов? Поможет разобраться Отари Гогиберидзе – ведущий пластический хирург, основатель клиники “Время красоты”.

В чем заключается суть операции?

“Булхорн” – это одна из процедур хейлопластики, коррекция области губ путём хирургического вмешательства. Суть операции заключается в том, что в зоне между носом и верхней губой удаляется участок кожи, на место которого приподнимается купидоновая арка верхней губы и визуально губа становится объемнее, а контур четче. Получается, как бы, эффект губ “бантиком”, рот становится, будто бы, немного приоткрытым, что многие считают очень привлекательным.

Кому подойдет такая методика пластики губ?

Для тех, кто хочет добиться эффекта увеличения объёма, улучшить форму, сделать контур более выразительным. И, конечно, для тех, кто имеет индивидуальные особенности, которые хотелось бы изменить: асиметрия губ, большое расстояние между носом и верхней губой, тонкая и узкая верхняя губа, если имеются травмы в данной зоне.

Чем опасен "булхорн"?

В интернете блуждает много мифов о том, что в результате операции рот не закрывается и у женщин возникают проблемы с дыханием и портятся зубы, однако это не так, особенно, если пациент оказался в руках опытного и компетентного пластического хирурга.

Единственное не очень приятное последствие этой методики заключается в том, что после операции у пациента остаются заметные шрамы под носом и над контуром верхней губы, которые впоследствии превращаются в рубцы. С возрастом кожа теряет упругость, поэтому со временем рубцы могут растянуться и иметь неэстетичный вид. Конечно, всем женщинам желающим скорректировать губы по методике “булхорн” необходимо взвесить все за и против прежде, чем записываться на операцию.

Какой период послеоперационной реабилитации и через сколько становится заметен эффект?

Эффект операции становится заметным с первых минут, однако максимальный результат появляется спустя 2 недели. В течение 3-5 дней после операции на губах держится отёк и имеются покраснения, в это время запрещается пользоваться декоративной косметикой и рекомендуется беречь губы от каких-либо воздействий. Спустя неделю хирург снимает швы и тогда можно возвращаться к привычной жизни.

26 января 2023, 04:15
Фото: Alena Kalita/Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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