Постпраздничное выгорание в коллективе: советы работодателям от психолога

Выгорание после праздников – это очень частая история. И происходит она чаще всего по одной из трех причин, а порой даже из-за всех трех в совокупности. Причины перечислила психолог и консультант по личностному развитию Марина Гарбажа специально для читателей "Дни.ру".



1. Деньги и траты. Новый год и каникулы – это сезон больших трат. На подарки, досуг, развлечения. Поэтому с финансовой точки зрения он может быть особенно сложен, ведь расставаться с непривычными суммами, порой накопленными специально к праздникам, очень непросто. Особенно учитывая тот факт, что после начинается настоящий челлендж по ожиданию зарплаты в конце января.

2. Неоправданные ожидания от праздников. Каждый раз перед каникулами мы формируем собственное видение того, как они должны пройти. Кто-то решает посвятить их поездке, другой – времяпрепровождением наедине с собой, а третий планирует активный отдых с друзьями. Но планам, к сожалению, не всегда суждено сбываться. Когда тратишь много сил на планирование каникул, а они проходят совсем иначе по независящим обстоятельствам, это может спровоцировать выгорание.

3. Однообразный досуг на праздниках. Это может быть сложно, если привыкли к какому-то движению: то работа, то поездки. Если проводите все праздники дома с детьми, то настроение вполне может смениться на угнетенное из-за отсутствия смены обстановки.

Многие сталкиваются с этими проблемами и выходят на работу разочарованными, уставшим и набравшими лишние пару килограмм. Послевкусия праздника как не бывало. Как с этим состоянием бороться работодателю и настраивать команду на рабочий режим?

Очень важно мотивировать людей планами и будущими перспективами, ведь в настоящем они и так чувствуют себя не очень комфортно. Нужно дать какую-то позитивную мотивацию. Можно, например, выдать премию не до праздников, а после, или сделать один день укороченным. Также рабочий вариант – это командный тренинг и стратегическая сессия, которые продемонстрируют сотрудникам, как они справились с работой в 2023 и какие есть планы на 2024.