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Четверг 14 декабря

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Как построить рабочий режим, чтобы не выгореть? Советы от Владимира Солдатова

Как построить рабочий режим, чтобы не выгореть? Советы от Владимира Солдатова
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Когда мы говорим о режиме, мы часто задаемся вопросом, зачем он нужен и какая разница между рабочим и личным режимами. Автор хита "Вдох-выдох" порассуждал на эту тему.

Когда мы говорим о режиме, мы часто задаемся вопросом, зачем он нужен и какая разница между рабочим и личным режимами. Я считаю, что все, что происходит в нашей жизни, относится к нашему личному режиму. Мы стремимся быть эффективными на работе, общаться с друзьями, поддерживать уровень профессионализма и социальных навыков. Для того чтобы все это происходило правильно, наш мозг должен функционировать на оптимальном уровне.

Мозгу необходима определенная структура, потому что без действия начинается регресс и самоуничтожение, другими словами мы сами себя начинаем "есть" по-разному, всплывают воспоминания из прошлого, какие-то слабые стороны, депрессия. Нам нужно действовать, чтобы мозг вырабатывал необходимые серотонин, дофамин и окситоцин. Следовательно, мы должны разгрузить свой мозг от бездействия.

Очень важно строить свой график, вести дневник, устанавливать активности на день и на неделю. У вас должен быть план на месяц и на неделю. Прописывание по пунктам задач и отмечание их выполнения также полезно для мозга, так как в момент контакта руки и бумаги происходит выработка дофамина.

Дневник поможет нам тренировать память и осознавать себя в пространстве. Он поможет вам выйти за рамки привычной системы и посмотреть на себя со стороны, откинуть лишнее и чувствовать себя классно.

Итак, чтобы понять, что нам нужно, мы должны анализировать себя и выстраивать свой график. Управляйте своими режимами сознательно и целенаправленно, чтобы ваш мозг мог делать то, что ему нужно для вашего благополучия.

Фото: личный архив Владимира Солдатова

Но не стоит забывать и про выгорание, важно уделить внимание не только работе и личной жизни, но и отдыху. Я сам столкнулся с ситуацией, когда перегрузил себя тренировками и другими занятиями, что привело к выгоранию. Это может привести к поиску помощи у психолога или к другим негативным последствиям.

Есть такая штука как "накопление сверхресурса", другими словами, сверхресурс – это не когда вы тратите все свои силы, выжимая себя как апельсин, а доходите до определенного момента и тратите 60-80% своего ресурса в день и остаток вы оставляете. Этот запас будет служить вам в любой момент, когда понадобится дополнительная энергия.

Поэтому важно находить баланс и оставлять себе запас энергии, а также уметь переключать вид мозговой деятельности, чтобы избежать выгорания.

14 декабря 2023, 08:55
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
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