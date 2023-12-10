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Культ продуктивности: почему нельзя ему поддаваться?

Культ продуктивности: почему нельзя ему поддаваться?
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В современном мире продуктивность стала культом. Нам внушают, что быть успешным – значит быть в движении, успевать все и всегда. Но так ли важна продуктивность для достижения успеха? Мифы о пользе продуктивности развеивает эксперт – руководитель онлайн школы Зачетный курс Светлана Леонидовна Шмонина.

Миф 1: Продуктивность – это ключ к успеху

На самом деле, продуктивность – это лишь один из факторов, влияющих на успех. Есть и другие факторы, такие как талант, удача, мотивация, способность к быстрому обучению, умение ставить цели и достигать их. Да, продуктивность помогает нам достигать своих целей быстрее, но она не гарантирует, что мы достигнем их. Например, если вы хотите стать успешным писателем, то продуктивность поможет вам написать книгу быстрее или написать больше книг, но она не гарантирует, что ваши книги будут успешными.

Миф 2: Продуктивность помогает самореализоваться

Еще один распространенный миф заключается в том, что продуктивность помогает в самореализации, но это далеко не так. Дело в том, что в современном мире продуктивность сильно навязана нам медийными личностями – блогерами и селебрити. Природой в каждом из нас с рождения заложен механизм подражания и в желании быть таким же продуктивным, как кумир из социальных сетей мы часто неосознанно подменяем свои собственные желания чужими.

Видя, как ежедневно любимый блогер выкладывает свои спортивные победы в фитнес-зале, под влиянием культа продуктивности и механизма подражания, тоже будем тащиться в фитнес-клуб после работы уставшие и изможденные, но заряженные чужой целью, ведь так поступают успешные и продуктивные личности. И не факт, что эти вынужденные тренировки принесут результаты, потому что где-то на психо-эмоциональном уровне мы будем осознавать, что это не то, чем мы хотим и должны заниматься. Именно поэтому продуктивность и самореализация – два очень отдалённых понятия друг от друга.

Миф 3: Продуктивность помогает оставаться в ресурсе и быть в тонусе

Это самый распространенный миф. Продуктивность – это не про возможность быть в ресурсе, это скорее про белку в колесе, которая никак не может вырваться из этого веселого аттракциона череды дел и рутины непрекращающегося потока задач. Если мы пытаемся быть продуктивными всегда и во всем, успевать делать несколько дел одновременно, то рано или поздно мы столкнемся с выгоранием. Выгорание – это состояние хронического физического, эмоционального и умственного истощения.

Как не поддаться навязанному культу продуктивности?

Следует четко усвоить для себя, что продуктивность это лишь один из факторов, влияющих на успех. Чтобы в погоне за продуктивностью не столкнуться с выгоранием, обесцениванием себя и своих достижений важно уделять время отдыху и расслаблению, и не пытаться выйти за пределы своих возможностей лишь бы быть на волне продуктивности. Вот несколько советов о том, как сохранить внутренний баланс и не поддаться модному культу продуктивности:

  • Определите свои цели и приоритеты. Подумайте, что для вас действительно важно, и сосредоточьтесь на достижении этих целей.

  • Установите реалистичные ожидания. Не пытайтесь сделать слишком много за один раз.

  • Делегируйте задачи. Не бойтесь просить о помощи и отпускайте желание всё контролировать и брать всю ответственность на себя, от этого не остановится мир и не случится апокалипсис, а вы сможете отдохнуть, восстановить сил и уделить время тому, что действительно важно для вас.

  • Найдите способы расслабляться. Делайте то, что вам нравится, и уделяйте время отдыху, без качественного отдыха невозможно находиться в ресурсе и досигать целей.

10 декабря 2023, 12:21
Фото: pixabay.com/mwitt1337
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