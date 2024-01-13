Как похудеть на 10 килограммов при помощи одежды

Наш гардероб – не только вещи, которые позволяют нам не замерзнуть, но и способ самовыражения и представления себя окружающим. Правильно подобранная одежда может скорректировать нашу фигуру и даже добавить нам уверенности в себе. Александр Кузиков, главный стилист интернет-магазина Shopping Live, поделился главными советами, как девушкам plus size выглядеть стильно.



Правильные размеры

Главное правило — выбирать одежду по размеру, чтобы наряды хорошо сидели и комфортно ощущались. Не стоит покупать вещи на размер меньше — они не утянут фигуру, а будут сковывать движения и выглядеть неуместно. “Прятаться” в огромных изделиях тоже не нужно: лучше отдавать предпочтение вещам своего размера, максимум — легкий оверсайз. Например, свободная однотонная водолазка нейтрального цвета не только выглядит актуально, но и скрывает недостатки фигуры, а грамотно подобранное платье из плотной ткани скорректирует пропорции и переместит фокус внимания на достоинства силуэта. Пиджаки и кардиганы лучше выбирать удлиненного кроя, то есть такие, которые заканчиваются ниже линии бедра. Так вы не будете "разрезать" фигуру по самой широкой линии и создадите сбалансированный образ.

Деловой стиль

Костюмы — отличный выбор для девушек plus size. Они создают стильный и универсальный лук как для особых случаев, так и на каждый день. Одно из главных преимуществ такого комплекта — возможность создать цветовую вертикаль. Костюмы легкого оверсайза. Они должны не выглядеть “мешком”, а давать комфортную и стильную свободу, подчеркивать соблазнительные изгибы, но скрывать проблемные зоны. Выбирайте варианты с прямыми брюками — они хорошо держат форму и «собирают» силуэт в вертикаль. Под костюм можно надеть топ в бельевом стиле. Обтягивающие модели или излишний декор лучше отложить в дальний ящик — гораздо выгоднее будет смотреться лаконичный топ из струящейся ткани.

Брюки палаццо

Брюки палаццо — еще один модный тренд, который идеально подходит для девушек с соблазнительными формами. Широкий крой скроет лишний объем, плотная ткань сгладит и “вытянет” силуэт, а высокая посадка позволит подчеркнуть женственность линий. Лучше выбирать брюки с защипами сверху: они не только позволяют изделию красиво и удобно садиться на любую фигуру, но и визуально сужают талию. Дополнить такой эффект можно широким ремнем. Чтобы добавить вертикальности образу, можно надеть палаццо с небольшим устойчивым каблуком, например, на ботильонах. А еще с такими брюками отлично сочетаются жилеты. Выбирайте удлиненную модель с плечевой накладкой: она позволит примерить тренд на акцентные плечи, и при этом структурировать фигуру и перенести акцент с полноты рук на интересную деталь.

Трикотажный рай

Миф о том, что девушкам plus size нельзя носить трикотаж, должен навсегда покинуть наши умы. Комфортный материал, эластичная резинка на поясе брюк и свободный крой заставят вас влюбиться в этот элемент гардероба, сделав его главной изюминкой стильных образом. Можно выбрать однотонную модель с фактурными вертикальными линиями или с мелким геометрическим рисунком и высокой посадкой, которые визуально удлиняют ноги. Уместны будут не только прямые, но и немного расклешенные к низу модели — они позволяют создать равновесие пропорций тела. К таким брюкам подойдет рубашка из трикотажа в той же расцветке или свободная белая футболка и кардиган длины чуть ниже бедер с V-образным вырезом.

Идеальная юбка

Лучшим решением будет юбка длины миди прямого кроя или А-силуэта. Она сделает образ более женственным и визуально сузит фигуру. Подойдет как однотонное изделие с легким мерцанием, так и трикотажная юбка с мелкой фактурной вязкой или жаккардовая модель с узором в виде небольших цветов. Можно выбрать вариант и с геометричными узорами, но будьте осторожны: если изделие с крупным орнаментом, желательно, чтобы он начинался ниже бёдер. Большие яркие пятна могут привлечь дополнительное внимание к проблемной зоне и зрительном расширить силуэт.

Полупрозрачность

Носить полупрозрачные блузки, имея соблазнительные формы — можно и нужно! Но делать важно знать несколько нюансов. Лучше выбирать кружево в однотонном варианте — оно мягче и нежнее, выглядит более сдержанно и визуально не увеличивает объемы. Сверху лучше накинуть оверсайз жакет — носите его расстегнутым, чтобы подчеркнуть талию и добавить вертикальных линий в образ.

Легкость

Одна из целей при коррекции фигуры — добиться воздушности в образе, но сделать это нужно грамотно. Один из инструментов, который добавит легкости аутфиту — тонкие ткани, например, шифон. Для более сдержанного лука можно надеть однотонную блузку, а для смелых выходов и игривого настроения — рубашку с анималистичным принтом. Такое изделие будет перекликаться с предыдущим трендом — полупрозрачностью — и делать образ более женственным и интересным.

При этом анималистичный принт часто организован в вертикаль, что дополнительно сужает силуэт. С таким верхом лучше комбинировать сдержанные и однотонные низ и аксессуары, например, слегка зауженные у щиколоток черные джинсы, черная сумка и лаконичные, но массивные украшения. Легкость можно добавить и по-другому: выбирайте платье на запах или свободного силуэта с плиссированной юбкой. Сдержанный и структурный верх изделия уравновесит “летящий” низ и сделает образ более элегантным.