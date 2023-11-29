Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой

Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Среда 29 ноября

12:43Ее поведение поразило: обнародован необычный поступок вдовы Градского у гроба 11:00Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом 09:52Все свое: Люся Чеботина поставила хейтеров на место 09:07Забыл или не захотел платить: Филипп Киркоров копит многомиллионные долги 08:24Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой 07:50Испытывает на себе: ученый изобрел лекарство от болезни Бехтерева 06:53Гарик Харламов честно ответил на вопрос об очередном браке 05:59Обожаю: известный певец не устоял перед Ларисой Гузеевой 04:47ТОП-3 продукта с большим количеством витамина D 03:15Пять важных правил для подготовки к Новому году 01:42В сознании: инфаркт не сломил Михаила Боярского 00:53Рожать больше и чаще призвали россиянок в Год семьи 17:54Леди за рулем: 5 звезд-автолюбителей российского шоу-бизнеса 16:49Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным 16:16Тест: хорошо ли вы знакомы с творчеством Евгения Евстигнеева? 14:59Хозяйничает в доме: 67-летний Ургант трогательно рассказал о молодой жене 13:50Из-за хулиганства трижды менял школу: каким растет 9-летний сын Пьехи 12:23Астролог Глоба дал предостережение россиянам на вторник 28 ноября 11:27Мучается уже много лет: Газманов откровенно рассказал о своей проблеме 09:18Травил металл и готовился: Владимир Машков с теплом вспомнил о первой встрече с Табаковым 08:13Две свечи и бутылочка: Дмитрий Дибров раскрыл секрет счастливого брака 07:19Какие продукты начнут дорожать в ближайшее время 06:57Скончался актер из "Невского": не стало 38-летнего Евгения Шепелевича 06:27Праздник живота: как правильно питаться в новогоднюю ночь 05:38Раскрыт секрет правильного сна на выходных 04:50Шторм века: названа причина возникновения мощнейшего урагана 04:26Не пойду: юная спутница Филиппа Киркорова отказалась выходить на красную дорожку 01:59Ушла королева: кто заменит Пугачеву на российской эстраде 01:12Как не допустить развитие изжоги: пять продуктов-провокаторов 00:42Здоровье на кону: лак для волос может быть опасен 18:32Анжелика Агурбаш поделилась самым важным секретом счастья 17:30Валерия, Боярская, Орлова и другие: как звезды отметили День матери 15:42Тест: угадайте фильм по цитате Анатолия Папанова 15:0710 дней вместе: Самбурская публично объявила о новых отношениях 14:22 Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети 12:55Какое будущее ждет участников 5 сезона "Ну-ка, все вместе": мнение эксперта 12:19Собчак трогательно призналась в своих чувствах к России 11:01"Не зацикливаюсь на цифрах": Орнелла Мути раскрыла тайну вечной молодости 10:51Константин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака 08:54Ему тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова 08:18Беги к врачу: названы пять опасных симптомов 07:46Банки раскритиковали идею отмены комиссии за оплату услуг ЖКХ 06:59Ветер и мощнейший снегопад: названа дата окончания непогоды 06:33Раскрыт способ избавиться от заложенности носа без лекарств 05:45Как и в чем встречать новый год: 2024 уже на пороге 04:59Снова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов 02:50Они не работают: бесполезные советы для похудения 01:59Чуть не расплакалась при всех: Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты 00:56Названы простые методы ускорения метаболизма в домашних условиях 00:15Три причины начать тренироваться по 20 минут в день уже сегодня
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой

Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой
423

Умеренная физическая активность – залог долгой жизни. Стоит ли откладывать начало занятий до теплого времени года? Специалисты уверены, что нет.

Пробежка безопасна как зимой, так и летом. Новички часто отказываются начинать заниматься таким видом активности, боясь возможных осложнений. Специалисты уже давно развеяли этот миф, пишет портал Ридлайф.ру.

Спортивный бег в холодную погоду имеет ряд преимуществ:

  • Снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему из-за отсутствия внешнего теплового воздействия на организм. Летом, соответственно, опасность возрастает.
  • Интенсивное похудение. Достигается путем большего количество сожженных килокалорий по сравнению с занятиями в теплое время года.
  • Переработка "плохой" жировой прослойки. Ученые не исключают, что нежелательный для организма белый жир быстрее превращается в "полезны" коричневый.
  • Увеличение продолжительности жизни. Занятия спортом в прохладе стимулируют выработку гормонов радости. Люди, которые постоянно испытывают это чувство, живут чаще.

При занятиях зимой следует помнить о безопасности. Необходимо одеваться слоями, обязательно надевать шапку и прикрывать нос и рот, чтобы не вдыхать ледяной воздух. При симптомах респираторного заболевания лучше воздержаться от пробежек до стабилизации состояния.

29 ноября 2023, 08:24
Бег зимой. Фото: © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру• Требует проверки

Пять важных правил для подготовки к Новому году

Пять важных правил для подготовки к Новому году
Любимый семейный праздник уже на пороге. Через месяц россияне начнут подводить итоги года и дарить подарки. Для того, чтобы все получилось так, как хочется, необходимо правильно подготовиться. Как же хочется завершить все дела и встретить утро 1 января с "чистого листа".

Как и в чем встречать новый год: 2024 уже на пороге

Как и в чем встречать новый год: 2024 уже на пороге
Всем давно известно, что как встретишь год, так его и проведешь. Зеленый Деревянный Дракон – символ 2024. Рассказываем, как правильно встретить, чтобы не разгневать мифическое существо. Чуть больше месяца осталось до одного из самых любимых праздников россиян.

Как справиться со стрессом и тревогой: советы от медицинского психолога Белова

Как справиться со стрессом и тревогой: советы от медицинского психолога Белова
Данные Всемирной организации по борьбе со стрессом, подтверждают что, по крайней мере, 60% работающего взрослого населения планеты испытывает стресс в той или иной степени. Медицинский психолог, консультант-суицидолог и ведущий специалист сети клиник "Семейная" Владимир Белов рассказал, как обнаружить у себя дистрессовое состояние, и озвучил методы борьбы с ним. Что такое Стресс? Прежде всего, это реакция адаптации человека на воздействия внешней среды.

Коммуникация в паре: как улучшить общение и понимание друг друга?

Коммуникация в паре: как улучшить общение и понимание друг друга?
Общение – это базовый слой любых отношений, без него их формирование и дальнейшее гармоничное развитие невозможно. Открытое и честное взаимодействие между партнерами помогает в создании прочных связей и доверия. Над чем нужно работать, чтобы коммуникация в паре была гармоничной, поделилась Ксения Демина – дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту, эксперт в области межличностных коммуникаций, автор и ведущая марафонов, мастермайндов и тренингов по отношениям и самооценке. Почему над коммуникацией нужно работать? Давно доказано – не только научно, но и эмпирически – что когда пара начинает встречаться, между ними происходит определенная химия.

Проживать поражения: 5 шагов, которые помогут вынести уроки из любого проигрыша

Проживать поражения: 5 шагов, которые помогут вынести уроки из любого проигрыша
Наша жизнь полна трудностей и проблем. При встрече с ними одни люди опускают руки, "замирают" или уходят в депрессию, а другие уверенно идут вперед и достигают успеха. Как правильно проходить уроки жизни, извлекая ценный опыт из любой ситуации, рассказала Кира Долгова – предприниматель, основатель федеральной сети клиник лазерной эпиляции и косметологии Laser Love, СЕО, ментор крупного и наставник малого бизнеса. 1.

Выбор читателей

27/11Пнд Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети 28/11ВтрМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным 28/11ВтрНе пойду: юная спутница Филиппа Киркорова отказалась выходить на красную дорожку 28/11ВтрУшла королева: кто заменит Пугачеву на российской эстраде 28/11ВтрИз-за хулиганства трижды менял школу: каким растет 9-летний сын Пьехи 27/11ПндКакое будущее ждет участников 5 сезона "Ну-ка, все вместе": мнение эксперта