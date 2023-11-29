Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой

Умеренная физическая активность – залог долгой жизни. Стоит ли откладывать начало занятий до теплого времени года? Специалисты уверены, что нет.

Пробежка безопасна как зимой, так и летом. Новички часто отказываются начинать заниматься таким видом активности, боясь возможных осложнений. Специалисты уже давно развеяли этот миф, пишет портал Ридлайф.ру.

Спортивный бег в холодную погоду имеет ряд преимуществ:

Снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему из-за отсутствия внешнего теплового воздействия на организм. Летом, соответственно, опасность возрастает.

Интенсивное похудение. Достигается путем большего количество сожженных килокалорий по сравнению с занятиями в теплое время года.

Переработка "плохой" жировой прослойки. Ученые не исключают, что нежелательный для организма белый жир быстрее превращается в "полезны" коричневый.

Увеличение продолжительности жизни. Занятия спортом в прохладе стимулируют выработку гормонов радости. Люди, которые постоянно испытывают это чувство, живут чаще.

При занятиях зимой следует помнить о безопасности. Необходимо одеваться слоями, обязательно надевать шапку и прикрывать нос и рот, чтобы не вдыхать ледяной воздух. При симптомах респираторного заболевания лучше воздержаться от пробежек до стабилизации состояния.