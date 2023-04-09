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Грязь, вонь и необязательность: 8 причин уехать из Турции

Грязь, вонь и необязательность: 8 причин уехать из Турции
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Холодный душ для тех, кто мечтает осесть в Турции.

У каждой страны есть как плюсы, так и минусы. Взять, например, ту же Турцию. С какой бы положительной стороны страна не зарекомендовала себя, у этой блестящий медали есть и обратная сторона.

К сожалению, эти минусы становится заметны лишь при длительном нахождении на территории Турецкой Республики. Однако мы все равно считаем нужным предупредить вас о них.

Итак, восемь причин уехать из Турции или как минимум снять с глаз розовые очки.

Первая причина это, разумеется, безопасность. В турецких квартирах из стен торчат провода без изоляции, а техника может быть не заземлена. На улице вас будут ждать неплотно закрытые люки или ямы посреди тротуара, которые даже не будут огорожены.

К слову, об ограждениях: в Турции даже на территории исторических площадок, считающихся объектами наследия Юнеско, вас от падения в пропасть не будет отделять ничто. Не верите – поищите фотографии, на которых по склону Памуккале карабкаются люди: справа травертины, слева – резкий обрыв.

Та же ситуация и на дороге: таксисты будут обгонять пробку по встречке, а шлем будет надет на редком мотоциклисте. Ощущение такое, что у турков девять жизней, как у котов.

Вторым пунктом станет грязь и огромное количество мусора. Насколько трепетно в Турции относится к вопросам личной гигиены и чистоты жилища, настолько же наплевать местным жителям на чистоту природы. Любой кусок газона будет ровным слоем покрыт бутылками, банками и окурками.

Особенно обидно это тогда, когда оказываешься на территории обзорной площадки или возле достопримечательности: в кадр первым делом попадают не красивые пейзажи, а остатки чьего-то перекуса. А присыпано все скорлупками от семечек. В некоторых местах даже установлены специальные знаки, запрещающие их грызть.

Третья причина это запахи. Сигаретный дым будет преследовать вас постоянно, ведь курить в Турции начинают будто бы со школьного возраста. Второй источник "ароматов" – вонь от буржуек, которыми бедные жители вынуждены отапливать свои дома из-за отсутствия центрального отопления. Причем в топку бросают они не дрова, а мусор с улицы. Из-за этого белье на сушилке, забытой на балконе, пропитывается запахом горелого пластика настолько, что не уходит даже после трех стирок. Та же история с одеждой и волосами после вечерней прогулки.

К слову о централизованных системах, вернее об их отсутствии. Турция в большей степени не имеет системы газоснабжения, поэтому каждая квартира время от времени покупает свой личный газовый баллон. Представьте, как горько осознать вечером то, что баллон опустел, поэтому ты останешься как без ужина, так и без, хотя бы, чая.

Следующий повод задуматься – низкий уровень сервиса и необходимость личного присутствия для решения даже крошечной проблемы. Курьеру доставки в Турции может быть лениво искать вашу квартиру, поэтому он просто увезет посылку обратно в офис. Проблемы же с платежом по банковской карточке вынудят вас раз в несколько дней ходить в отделение банка, ведь сотрудники горячей линии плохо говорят по-английски. Вопросы к оператору сотовой связи либо поставщику домашнего интернета все так же заставят ехать в центральный офис.

Отсутствие стабильности. Никто не гарантирует вам, что, даже если вы приедете в отделение, то ваша проблема будет решена. Консультант может отказать вам из-за своего плохого настроения, либо же из-за того, что он просто не успел выпить чай. Даже условия получения банковской карты меняются от сотрудника к сотруднику.

Кроме того, в Турции законы и правила пребывания в стране постоянно меняются, причем задним числом. Представьте разочарование тех людей, которые приобрели недвижимость в Турции для получения вида на жительство, но в муниципалитете своего города получили отказ из-за того, что чиновники "передумали".

Необязательность. Это только вы уверены в том, что о чем-то договорились железно. Курьер доставки продуктов приедет в лучшем случае через пару часов, а посылку из интернет-магазина могут привести на два дня раньше, либо на два дня позже. Та же история и с мастерами: нет никакой гарантии в том, что придет он действительно в обещанный день. Турки будут смеяться и стучать себе по лбу, якобы забыли о договоренности.

9 апреля 2023, 08:24
Стамбул, вид на мечеть Сулеймание. Фото: Moritz Wolf / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Telegram / olgaorlova131177
Фото: Telegram / the_yana_poplavskaya
Фото: Telegram / nyushateam
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Фото: instagram.com (организация запрещена на территории РФ) / borodylia
Фото: instagram.com (организация запрещена на территории РФ) / leratv

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