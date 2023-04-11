Никогда не поздно заниматься самообразованием. "Тотальный диктант" – тому подтверждение.

Эксперт в области филологии и русского языка Владимир Пахомов, председатель совета "Тотального диктанта", обозначил эффективные способы повысить уровень грамотности. Россияне берут на заметку.

Как пишет "Радио 1", специалист рекомендует читать больше книг, так быстрее запоминаются слова и условия их употребления. Кроме того, актуальны образовательные курсы, нацеленные на успешное ведение переговоров и грамотное изложение мыслей.

Таким образом, если не ограничиваться школьной программой, а продолжать изучать родную речь на протяжении жизни, можно легко сдать "Тотальный диктант" с высшей отметкой. Между тем "Царьград" напоминает, что признанный иноагентом Андрей Макаревич обвинил власти РФ в уничтожении русского языка.

