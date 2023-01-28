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Суббота 28 января

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Цунами эмоций: 5 книг, от которых невозможно оторваться

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Сделали подборку книг, способных вызвать самые сильные чувства.

Сострадание и любовь, отчаяние и надежда, радость и восхищение, грусть и гнев… Персонажи из книг могут позволить себе весь спектр эмоций – поэтому их жизнь часто кажется такой интересной и такой захватывающей. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ Литрес мы сделали подборку книг.

"Напоминание о нем", Колин Гувер

Фото: ЛитРес

Американская писательница Колин Гувер долгое время работала социальным педагогом. Эта работа научила её глубоко понимать желания, надежды и мечты других людей. Их воплощению посвящено большинство ее романов, адресованных женщинам. Героиня этой истории Кенна Роуэн только что освободилась из тюрьмы, где по трагической ошибке провела пять лет, и должна вернуть в свою жизнь счастье. Для этого она планирует воссоединиться со своей маленькой дочерью. Но, кажется, этому мешают все вокруг, ведь у Кенны дурная репутация. Кто же поможет женщине восстановить справедливость и всплыть из пучины отчаяния? У нее остался единственный друг – владелец местного бара Леджер Уорд. Впрочем, он может стать кем-то более близким, чем друг.

"Тринадцатая карта", Майк Омер

Фото: ЛитРес

Израильтянин Майк Омер знает толк в захватывающих сюжетах. Создавать их он долгое время тренировался, работая журналистом и разработчиком игр. Он уяснил главное правило сторителлинга – история должна сочетать детективную интригу и мистику. Этот роман – отличный пример такого подхода. В центре истории – незаурядное преступление. Убита пожилая хиппи и гадалка на картах таро Жаклин. Кому может помешать женщина, чей дом пропах экзотическими благовониями? Детективам Ханне Шор и Бернарду Глэдвину, расследующим это дело, очевидно, что зацепки следует искать в прошлом жертвы, которое скрывает множество удивительных и даже шокирующих фактов.

"Лишь краткий миг земной мы все прекрасны", Оушен Вуонг

Фото: ЛитРес

Американо-вьетнамский автор Оушен Вуонг вложил в свой роман много автобиографических фактов. Главный герой этой пронзительной, нежной и полной сострадания истории пишет письмо своей неграмотной матери. В послании, которое никогда не будет прочитано адресатом, он вспоминает историю своего взросления, которое проходило на фоне Вьетнамской войны. Коллективная память целых поколений семьи главного героя переплетается с событиями его личной биографии, пронизанной любовью и щемящим одиночеством, отчаянием и окрыляющим чувством свободы. Несмотря на трагичность бытия герой всё же сохраняет способность радоваться каждому мгновению жизни, видеть красоту в обычном и быть источником любви для близких людей.

"Шагги Бейн", Дуглас Стюарт

Фото: ЛитРес

Шотландско-американский писатель Дуграл Стюарт удостоился за этот – свой дебютный – роман Букеровской премии с формулировкой "за пронзительную честность". Источником сюжета для автора послужили собственные детские воспоминания о родной Шотландии 1990-х годов, когда в стране царили бедность и безработица. Главный герой романа – восьмилетний мальчик Шагги – не обращает внимания на эти трудности. Его больше интересует состояние его мамы. Она страдает алкоголизмом, и ребенок берет на себя труд заботиться о ней. Например, именно он каждое утро перед школой оставляет на ее прикроватной тумбочке мамы четыре стакана: с водой – от похмелья, с молоком – успокоить желудок, пива – снять стресс, освежителя для полости рта – для свежего дыхания. Мальчик изо всех сил старается быть полезным, но, одновременно, хочет быть ребенком как все, с нормальной семьей. Удастся ли ему претворить в жизнь свою мечту?

"Возлюбленная", Тони Моррисон

Фото: ЛитРес

Именно за этот роман, признанный одним из самых совершенных во всей истории литературы, американская писательница Тони Моррисон в 1988 году получила Пулитцеровскую премию, а в 1993 году – Нобелевскую премию. Действие разворачивается во время Гражданской войны в США, когда рабыня-негритянка Сэти сбежала от своего хозяина в свободный штат Огайо. Но ей удается пробыть на свободе лишь двадцать восемь дней. После чего за ней и ее детьми приезжает поисковый отряд. Чтобы избавить дочь от мучений, она убивает ее. И вот, через несколько лет в дом Сэти приходит женщина, притворяющаяся ее дочерью по имени Возлюбленная. Удастся ли героине объяснить, что она отняла жизнь, чтобы дать свободу?

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28 января 2023, 09:34
Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
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