Образование

Заявки на участие можно подать до 25 января 2021 года
Каждый подросток сможет проявить себя
Президент озвучил свою позицию во время всероссийского открытого урока
Такую идею выдвинул мэр Москвы Сергей Собянин
Девятиклассников хотят обязать сдавать устную речь
Скоро для всех выпускников школ наступит самый важный и ответственный этап в жизни
Заканчивается очередной учебный год, а это значит, что скоро большинство выпускников начнут штурмовать приемные отделения вузов
Договор на прохождение подготовки можно будет заключить с военно-учебным заведением или воинской частью
Специалисты считают, что необходимо изменить формат преподавания русского языка и литературы
Рособрнадзор также лишил госаккредитации три института и приостановил действие аккредитации в двух государственных вузах