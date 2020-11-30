"Один из самых безграмотных ведущих": Малахова ткнули носом в ошибки

Всем известно, что речь многих ведущих на телевидении уже давно не укладывается ни в какие каноны русского языка. Так, учительница не смогла терпеть ошибки в прямом эфире и ткнула в них носом Андрея Малахова.

Учительница русского языка Татьяна Гартман – автор книги "Как говорить по-русски правильно". Она прославилась в интернете после того, как объявила "войну тупым телевизионщикам". Она внимательно следит за извращениями русской речи в эфире и объясняет, как нужно говорить правильно.

Сегодня в своем ютуб-канале она подробно разобрала речь телеведущего Андрея Малахова. Как выяснилось, ведущий программы "Прямой эфир" делает кучу ошибок.



Так, он неправильно произносит слово "афера". Ведущий произносит его через букву ё, хотя на само деле правильно говорить с е. Вслед за ведущим программы его ошибку стали повторять многие ее гости.

Помимо этого Малахов сказал "одела платье" вместо "надела" и неправильно поставил ударение в слове "облегчить" – оно ставиться после корня. Также учительница отметила, что нужно говорить не "со скольки", а "со скольких" с ударением на О.

Подписчики поддержали Татьяну и отметили, что Андрей Малахов действительно делает много ошибок.

"Он всегда был одним из самых безграмотных ведущих, а его паузы в подборе слов, это вообще что-то с чем-то", – написали в комментариях.

Впрочем, Гартман отметила, что в последнее время Малахов стал "немного грамотнее" и начал "больше следить за своей речью", но все еще часто ошибается.

Осенью этого года Татьяна Гартман пришла на передачу "Вечерний Ургант". В эфире она рассказала, что она часто разбирает речь многих медийных персон. Так, Максим Галкин и Юрий Дудь уже отреагировали на ее разборы и поблагодарили за замечания.